Rodri a făcut anunțul. Unde ar trebui să ajungă trofeul Balonului de Aur în acest an

Mijlocașul spaniol Rodri, câștigător al Balonului de Aur 2024, a declarat sâmbătă că jucătorii de la Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé și Vitinha, care au câștigat pentru prima dată titlul de campioni europeni, ar merita trofeul în acest an, relatează AFP.

„Din simpatie, mi-ar plăcea foarte mult ca premiul să fie câștigat de Lamine (Yamal) sau Pedri, dar dacă ne bazăm pe meritele sportive și pe sezonul realizat, Ousmane (Dembélé) sau Vitinha îl merită”, a declarat Rodri într-o conferință de presă.

„Este dificil să judec, pentru că evident am preferințe pentru colegii mei de echipă. Dar trebuie să spun și că Paris Saint-Germain a fost cea mai bună echipă a sezonului, așa că ar fi complicat ca trofeul să nu ajungă la un jucător din această echipă. Mă bucur și pentru Luis (Enrique) și Fabián (Ruiz)”, a adăugat el.

Nouă jucători ai Paris SG, autoarea unei cvadruple istorice (Liga Campionilor, Campionatul Franței, Cupa Franței și Trofeul Campionilor), figurează pe lista celor 30 de nominalizați pentru Balonul de Aur, al cărui câștigător va fi anunțat la 22 septembrie.

Dembélé, principalul favorit alături de talentatul jucător al Barcelonei Lamine Yamal, este secondat de coechipierii săi Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz și Gianluigi Donnarumma, care a plecat între timp la Manchester City.

