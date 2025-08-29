Balonul de aur, înapoi în națională! Rodri, chemat la lot după un an de absență

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 29 August 2025, ora 20:52
174 citiri
Balonul de aur, înapoi în națională! Rodri, chemat la lot după un an de absență
Rodri, câștigătorul Balonului de Aur 2024. Foto: X / @FabrizioRomano

La aproape un an după ce s-au accidentat, Dani Carvajal şi Rodri au fost convocaţi pentru lotul naţionalei Spaniei, a anunţat ieri Federaţia Spaniolă de Fotbal.

Selecţionerul echipei naţionale a Spaniei, Luis de la Fuente, a făcut public vineri lotul reprezentativei iberice pentru meciurile cu Bulgaria (în deplasare, 4 septembrie) şi Turcia (pe teren propriu, 7 septembrie), din cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială 2026.

Dani Carvajal, fundaşul dreapta de la Real Madrid, şi Rodri, mijlocaşul lui Manchester City şi câştigătorul Balonului de Aur, nu mai jucaseră pentru naţionala spaniolă din 8 septembrie 2024, atunci când ambii au evoluat în partida cu Elveţia, scor 4-1, din Liga Naţiunilor.

Printre jucătorii selecţionaţi se află şi tânărul atacant Jesus Rodriguez, 19 ani, care în această vară a fost transferat la Como, în Italia.

Jucătorii convocaţi pentru naţionala Spaniei:

Portari: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

Fundaşi: Dani Carvajal, Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Robin Le Normand (Atletico Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Mijlocaşi: Martin Zubimendi (Arsenal), Rodri (Manchester City), Gavi, Fermin Lopez, Pedri Gonzalez, Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (PSG)

Atacanţi: Lamine Yamal, Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Alvaro Morata, Jesus Rodriguez (Como).

Președintele lui Marseille, mesaj pentru Rabiot: „Eu sunt un om bun.”
Președintele clubului Olympique Marseille, Pablo Longoria, a dat asigurări joi că ușa biroului său este 'mereu deschisă' pentru Adrien Rabiot, care a fost trecut pe lista de transferuri...
Decizia luată de Robert Lewandowski. Revine la echipa pentru care a scris istorie
Robert Lewandowski revine în naționala Poloniei în calitate de căpitan, a declarat vineri tehnicianul Jan Urban. Anunțul vine după ce jucătorul Barcelonei a părăsit selecționata...
#fotbal extern, #Rodri, #Balonul de Aur , #stiri fotbal
