Un nou duel între Rodri și Vinicius! FIFA a anunțat lista nominalizaților pentru premiul The Best

FIFA a anunţat, vineri, listele scurte ale nominalizaţilor pentru The Best FIFA Football Awards 2024. Fanii fotbalului din întreaga lume îşi pot exprima acum votul pe site-ul FIFA, la o serie de categorii, printre care şi The Best FIFA Men's 11 şi The Best FIFA Women's 11.

Votul pentru Cel mai bun jucător FIFA, Cea mai bună jucătoare FIFA, Cel mai bun antrenor din fotbalul masculin FIFA, Cel mai bun antrenor din fotbalul feminin FIFA, Cel mai bun portar din fotbalul masculin FIFA şi Cel mai bun portar din fotbalul feminin FIFA va fi împărţit în mod egal între fani, actualii căpitani şi antrenori ai tuturor echipelor naţionale feminine/masculine şi reprezentanţii mass-media.

Câştigătorul FIFA Fan Award va fi ales în totalitate de către fani, în timp ce laureatul FIFA Fair Play Award va fi decis de un grup de experţi. Votul pentru noul FIFA Marta Award şi pentru FIFA Puskás Award va fi împărţit în mod egal între fani şi un juriu format din legendele FIFA.

Cea mai mare schimbare în ceea ce priveşte votul pentru ediţia din acest an a premiilor The Best FIFA este faptul că fanii vor avea un cuvânt de spus în selectarea The Best FIFA Men's 11 şi The Best FIFA Women's 11. Aceştia vor putea alege dintr-o listă de 77 de jucători nominalizaţi - câte 22 de fundaşi, mijlocaşi şi atacanţi, plus 11 portari - încadrându-i într-una din mai multe formaţii tactice prestabilite pentru a-şi construi echipa. Voturile vor fi împărţite în mod egal între fani şi un grup de experţi.

Ads

Premiul FIFA Puskás a fost redefinit ca fiind acordat autorului celui mai bun gol în fotbalul masculin, indiferent de campionat sau naţionalitate. Pentru a onora cel mai bun gol marcat în fotbalul feminin în orice campionat din lume, Premiul FIFA Marta, numit după legenda braziliană, va fi acordat pentru prima dată.

Votul este deschis pe FIFA.com până la ora 23:59 CET marţi, 10 decembrie 2024.

Nominalizările pentru cea mai bună jucătoare

Aitana Bonmati (Spania), Barcelona

Barbra Banda (Zambia), Shanghai Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen (Norvegia), Barcelona

Keira Walsh (Anglia), Barcelona

Khadija Shaw (Jamaica), Manchester City

Lauren Hemp (Anglia), Manchester City

Lindsey Horan (SUA), Olympique Lyonnais

Lucy Bronze (Anglia), Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson (SUA), Chicago Red Stars

Mariona Caldentey (Spania), Barcelona/Arsenal

Naomi Girma (SUA), San Diego Wave

Ona Batlle (Spania), Barcelona

Salma Paralluelo (Spania), Barcelona

Sophia Smith (SUA), Portland Thorns

Tabitha Chawinga (Malawi), Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais

Trinity Rodman (SUA), Washington Spirit

Ads

Nominalizările pentru cel mai bun jucător

Dani Carvajal (Spania), Real Madrid

Erling Haaland (Norvegia), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Germania), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Anglia), Real Madrid

Kylian Mbappe (Franţa), Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (Spania), Barcelona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (Spania), Manchester City

Toni Kroos (Germania), Real Madrid (acum retras)

Vinicius Jr (Brazilia), Real Madrid

Nominalizările pentru cel mai bun antrenor din fotbalul feminin

Ads

Arthur Elias (Brazilia), Brazilia

Elena Sadiku (Suedia), Celtic

Emma Hayes (Anglia), Chelsea/SUA

Futoshi Ikeda (Japonia), Japonia

Gareth Taylor (Anglia), Manchester City

Jonatan Giraldez (Spania), Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (Franţa), Paris FC

Sonia Bompastor (Franţa), Olympique Lyon/Chelsea

Nominalizările pentru cel mai bun antrenor din fotbalul masculin

Carlo Ancelotti (Italia), Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentina), Argentina

Luis de la Fuente (Spania), Spania

Pep Guardiola (Spania), Manchester City

Xabi Alonso (Spania), Bayer Leverkusen

Nominalizările pentru cel mai bun portar din fotbalul feminin Alyssa Naeher (SUA), Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger (Germania), Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita (Japonia), INAC Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll (Spania), Barcelona

Mary Earps (Anglia), Manchester United/Paris Saint-Germain

Ads Nominalizările pentru cel mai bun portar din fotbalul masculin Andriy Lunin (Ucraina), Real Madrid

David Raya (Spania), Arsenal

Ederson (Brazilia), Manchester City

Emiliano Martinez (Argentina), Aston Villa

Gianluigi Donnarumma (Italia), Paris Saint-Germain

Mike Maignan (Franţa), AC Milan

Unai Simon (Spania), Athletic Club

Fanii mai pot vota pe site-ul FIFA pentru Best FIFA Women's 11, pentru The Best FIFA Men's 11, pentru FIFA Marta Award, FIFA Puskas Award şi FIFA Fan Award.

Ads