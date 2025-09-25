Ronaldo, despre Neymar: „Nu mai avem un alt fotbalist ca el.”

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 11:48
257 citiri
Ronaldo, despre Neymar: „Nu mai avem un alt fotbalist ca el.”
Ronaldo și Neymar. Foto: X / @diarioas

Dublu campion mondial, Ronaldo a pledat, miercuri, pentru revenirea lui Neymar la echipa națională a Braziliei pentru Cupa Mondială din 2026, afirmând că Seleção „nu are alt fotbalist” ca el.

Aliniat în mod regulat la clubul său, Santos, unde a revenit în ianuarie, golgheterul all-time al Seleção (79 de goluri în 128 de meciuri) nu a fost convocat de italianul Carlo Ancelotti pentru meciurile de calificare.

Deși este predispus la accidentări, Neymar rămâne, la 33 de ani, „un jucător cheie pentru Seleção”, a asigurat Ronaldo la un eveniment promoțional din São Paulo alături de Neymar. „Nu mai avem un alt fotbalist ca Neymar și sperăm că va fi 100% pregătit pentru Cupa Mondială”, a insistat „El Fenomeno”.

Neymar nu a mai purtat tricoul verde și galben din octombrie 2023, când a suferit o accidentare gravă la genunchi împotriva Uruguayului.

Comentând absența de la ultimele două meciuri de calificare de la începutul lunii septembrie, Carlo Ancelotti a subliniat că acesta „trebuie să ajungă în stare fizică bună pentru a ajuta echipa națională să dea tot ce are mai bun la Cupa Mondială”.

Brazilia s-a calificat la Cupa Mondială din America de Nord, terminând pe locul cinci în regiunea sud-americană.

UEFA a luat decizia. Ce se întâmplă cu cei doi arbitri români
UEFA a luat decizia. Ce se întâmplă cu cei doi arbitri români
Două brigăzi de arbitri din România, conduse la centru de Radu Petrescu și Horațiu Feșnic, vor oficia meciuri din prima etapă a Europa League, a anunțat Federația Română de Fotbal,...
Probleme pentru FC Barcelona. Ce se întâmplă cu revenirea echipei pe Camp Nou
Probleme pentru FC Barcelona. Ce se întâmplă cu revenirea echipei pe Camp Nou
FC Barcelona a anunțat că solicitarea sa de autorizație pentru a reveni pe Camp Nou pentru meciul de duminică din LaLiga împotriva echipei Real Sociedad a fost respinsă, consiliul local...
#fotbal extern, #ronaldo, #neymar , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce avere are miliardarul roman cautat de nepalezi prin tot Bucurestiul. "Opresc si le dau cate 200 de euro"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Parasit de sotie dupa ce a fost acuzat de viol, a decis sa spuna lucrurilor pe nume! Risca 15 ani de inchisoare

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ronaldo, despre Neymar: „Nu mai avem un alt fotbalist ca el.”
  2. Gigi Becali bagă rezervele la primul meci al FCSB-ului din Europa League. Cum arată primul 11: ”Că nu vor începe, asta e altceva”
  3. Gabriela Ruse, calificare superbă la super-turneul din China. Urmează un meci de foc
  4. Încep să curgă medaliile pentru România la Mondialul de canotaj. Perechea Lehaci - Arteni a ratat aurul
  5. Campioane mondiale! Prima medalie de aur pentru România, după o cursă fenomenală
  6. Victor Pițurcă știe cine e cel mai nimerit să conducă naționala: "Este foarte clar că echipa a regresat"
  7. "Mitriță a suferit mult că a fost adus la națională și nu a fost introdus aproape deloc"
  8. "Sub Meme și Charalambous nu există nimeni, efectiv sunt ultimele gunoaie. Gigi a găsit două cârpe impecabile"
  9. Meci nebun în Spania între Atletico Madrid și Rayo Vallecano. Ce a făcut internaționalul român
  10. "Frustrare și tristețe" Edi Iordănescu, dezolat după ultimele meciuri care au dus echipa pe locul 7