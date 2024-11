Legenda lui Manchester United, altercație cu un fan, la meciul cu Ipswich VIDEO

Fostul mijlocaş Roy Keane a fost prezent la meciul de duminică din Premier League dintre Ipswich şi Manchester United, şi a avut o altercaţie cu un fan.

Acum consultant pentru televiziunea engleză, Roy Keane era pe teren. Atunci i s-a strigat: „Du-te dracului, Keane”, a spus fanul. Roy Keane s-a dus atunci imediat să-l înfrunte. „Te aştept în parcare şi putem vorbi despre asta”, a spus fostul jucător al «diavolilor roşii».

Roy Keane wanted it in the car park 👊🏻🤣 #ipswich #ManU #IPSMU #SuperSunday pic.twitter.com/F3Ua5uX9Bw