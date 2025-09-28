Amorim a vorbit despre demisia de la United: „Nu sunt genul acela de om.”

Amorim a vorbit despre demisia de la United: „Nu sunt genul acela de om.”
Ruben Amorim. Foto: X / @Arsenal_rep1

Postul lui Ruben Amorim este în pericol mai mult ca niciodată. Dar, antrenorul echipei Manchester United a declarat că nu este niciodată „îngrijorat în legătură cu postul său”.

„Nu sunt îngrijorat. Nu sunt genul acela de om”, a adăugat el după a treia înfrângere a sezonului pentru echipa din Manchester în Premier League, pe terenul echipei Brentford (1-3). „Nu este decizia mea în legătură cu postul. Eu voi face tot ce pot în fiecare minut petrecut aici”, a asigurat antrenorul portughez.

Suporterii încep să-și piardă răbdarea, în timp ce conducerea i-a acordat în continuare timp portughezului.

După un loc 15 în sezonul trecut în Premier League, începutul sezonului 2025-2026 nu este încă în favoarea antrenorului portughez, numit în funcție în noiembrie 2024.

În 33 de meciuri antrenate, Ruben Amorim a pierdut de 17 ori cu Manchester United în Premier League. La aceasta s-a adăugat eliminarea surprinzătoare din Cupa Ligii engleze în fața echipei Grimsby Town, din divizia a patra.

