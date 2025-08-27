Ruben Amorim, antrenorul lui United, șochează: „Nu eram pregătiți să jucăm în Europa”

Miercuri, 27 August 2025, ora 07:35
Ruben Amorim, antrenor Manchester United FOTO: X / @centredevils

Manchester United nu era pregătită să joace în Europa şi are nevoie de mai mult timp pentru a construi o bază solidă care să îi permită să fie competitivă în Liga Campionilor, a declarat, marţi, antrenorul Ruben Amorim.

United, care a terminat pe locul 15 în Premier League în sezonul trecut, a ratat şansa de a se califica în cea mai importantă competiţie europeană intercluburi după ce a pierdut în faţa echipei Tottenham Hotspur în finala Ligii Europa din luna mai.

„Cred că nu eram pregătiţi să jucăm în Europa, asta este părerea mea. Pentru a avea meciuri puternice în Liga Campionilor şi apoi să jucăm în Premier League, avem nevoie de timp pentru a ne dezvolta ca echipă”, a declarat Amorim reporterilor înaintea meciului din turul al doilea al Cupei Ligii, disputat miercuri împotriva echipei Grimsby Town, din liga a patra.

„Aşadar, (jucătorii) trebuie să lupte pentru locurile lor, iar apoi totul se poate schimba”, a adăugat el.

United nu a reuşit să câştige în primele două meciuri din Premier League din acest sezon, pierzând cu 0-1 acasă în faţa lui Arsenal, înainte de a remiza 1-1 cu Fulham duminică.

Amorim a dat vina pe mentalitatea defensivă a echipei sale pentru pierderea avantajului împotriva lui Fulham, subliniind că jucătorii trebuie să se îmbunătăţească.

„Meciurile sunt foarte, foarte competitive. Avem nevoie de timp pentru a construi baza şi apoi, în viitor, pentru a merge mai departe. Vom ajunge la un moment în care vom avea nevoie de Europa pentru ca toată lumea să poată juca”, a spus Amorim.

