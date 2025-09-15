Ruben Amorim, criticat dur de legenda lui United: „Nu vedem nimic. A înrăutățit lucrurile.”

Manchester United „s-a înrăutăţit” sub conducerea lui Ruben Amorim, afirmă fostul căpitan al echipei Wayne Rooney, informează BBC.

Campioana Angliei de 20 de ori l-a numit pe Amorim pe 1 noiembrie anul trecut pentru a-l înlocui pe Erik ten Hag, care a fost demis.

Dar, după mai bine de 10 luni, antrenorul principal portughez pare să dea puţine semne că ar putea revigora soarta echipei.

Echipa sa a avut o altă prestaţie dezamăgitoare în derby-ul pierdut cu 0-3 la Manchester City, duminică, mulţi suporteri din tribuna oaspeţilor părăsind stadionul cu mult înainte de fluierul final.

„Vreau să fiu cât mai încurajator şi pozitiv cu putinţă faţă de antrenor şi jucători”, a declarat fostul atacant al Angliei la emisiunea The Wayne Rooney Show, de la BBC Sounds.

„Dar este foarte dificil să stau aici şi să spun că vedem progrese şi că, cel puţin, vedem lucruri care vor da rezultate în viitorul apropiat. Nu vedem nimic din toate acestea şi este foarte dificil. Spre finalul meciului, am văzut o imagine în care suporterii Manchester United plecau. Se auzea cum suporterii scandau numele lui Amorim, dar cred că este foarte semnificativ faptul că suporterii United plecau de la meci. Ştii că meciul s-a terminat şi cred că erau foarte dezamăgiţi de ceea ce vedeau. Este greu să vezi cum va continua. Care sunt tiparele? Ce vedem care ar putea îmbunătăţi echipa în viitor?”, a spus Rooney.

United a terminat pe locul 15 în sezonul trecut, cu 42 de puncte, cea mai slabă poziţie din 1989-1990.

De la sosirea lui Amorim, clubul a cheltuit aproximativ 250 de milioane de lire sterline pe noi transferuri, în timp ce a renunţat la majoritatea jucătorilor din aşa-numita „echipă bombă”.

Acest lucru i-a permis antrenorului în vârstă de 40 de ani să-şi reformeze echipa într-un sistem 3-4-3, de la care a promis să nu se abată după ce a cunoscut succesul cu Sporting.

Cu toate acestea, multe dintre problemele din sezonul trecut par să reapară.

„Cred că după anul trecut, când Ten Hag a fost demis şi Ruben a venit, am auzit cum vor juca şi că lucrurile se vor schimba. Cred că, dacă antrenorul este sincer cu el însuşi, poate spune că lucrurile s-au înrăutăţit”, a spus Rooney, care a marcat 253 de goluri pentru United între 2004 şi 2017.

