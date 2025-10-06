Accidentare groaznică pentru jucătorul remarcat de Gigi Becali. Riscă să rămână paralizat VIDEO

Samuel Asamoah, fost jucător la FCU Craiova, a suferit o accidentare groaznică la ultimul meci din China. Medicii fac tot posibilul să îl ajute pe acesta să nu rămână paralizat.

În meciul dintre echipa sa, GX Pingguo și Chongqing Tonglianglong, pierdut cu scorul de 2-1, Asamoah a căzut, fiind împins de un coechipier, și a intrat cu capul într-un panou publicitar. El a suferit o leziune gravă la nivelul coloanei cervicale și măduvei spinării și ar putea rămâne paralizat.

Chongqing Tongliang Dragon defeated Guangxi Pingguo Haliao 2:0 to regain momentum. The referee, however, seemed to turn a blind eye to their rough challenges. As per Guangxi's medical report, Samuel Asamoah has injured spinal cord. His future career - even life, is at risk. pic.twitter.com/dfV5CvYO75 — China Sports Vision 2050 (@CSV2050) October 6, 2025

Becali l-a remarcat

În perioada în care a evoluat în România, Samuel Asamoah a fost apreciat de Gigi Becali.

”Ei s-au apărat bine și l-au avut pe ăla mic (n.r. Asamoah) care a alergat în permanență, nu e rău”, spunea Gigi Becali despre fotbalistul din Togo. El a mai jucat la KAS Eupen, OS Leuven, Sint-Truiden.

