A scris istorie pentru PSG și Tottenham, iar acum s-a transferat în Asia. Acum a aflat că are o boală gravă

Serge Aurier (32 ani), care tocmai s-a alăturat echipei Persepolis FC din campionatul iranian, va fi nevoit să lipsească aproximativ șase luni de pe teren. Ivorianul ar fi contractat hepatita B, relatează L'Equipe.

Aventura iraniană a lui Serge Aurier începe prost. Abia ajuns la Persepolis FC, unde a semnat un contract pe un an după plecarea sa de la Galatasaray, fundașul ivorian nu va putea începe sezonul. Potrivit informațiilor transmise de jurnalistul Erfan Hoseiny, acesta suferă de hepatită B și va fi nevoit să lipsească aproximativ șase luni din competiții.

„Serge Aurier are interdicție de a desfășura orice activitate fotbalistică, inclusiv de a participa la antrenamentele echipei, până la noi ordine”, a comunicat federația (FFIRI), temându-se de răspândirea bolii.

Serge Aurier, fost jucător la Tottenham și PSG, a ajuns la Persepolis după ce a jucat, ultima oară, la Galatasaray. El a mai fost la Nottingham Forest, Villarreal, Toulouse sau Lens.

