A scris istorie pentru PSG și Tottenham, iar acum s-a transferat în Asia. Acum a aflat că are o boală gravă

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 22 August 2025, ora 19:56
133 citiri
A scris istorie pentru PSG și Tottenham, iar acum s-a transferat în Asia. Acum a aflat că are o boală gravă
Serge Aurier. Foto: X / @bambs_sn

Serge Aurier (32 ani), care tocmai s-a alăturat echipei Persepolis FC din campionatul iranian, va fi nevoit să lipsească aproximativ șase luni de pe teren. Ivorianul ar fi contractat hepatita B, relatează L'Equipe.

Aventura iraniană a lui Serge Aurier începe prost. Abia ajuns la Persepolis FC, unde a semnat un contract pe un an după plecarea sa de la Galatasaray, fundașul ivorian nu va putea începe sezonul. Potrivit informațiilor transmise de jurnalistul Erfan Hoseiny, acesta suferă de hepatită B și va fi nevoit să lipsească aproximativ șase luni din competiții.

„Serge Aurier are interdicție de a desfășura orice activitate fotbalistică, inclusiv de a participa la antrenamentele echipei, până la noi ordine”, a comunicat federația (FFIRI), temându-se de răspândirea bolii.

Serge Aurier, fost jucător la Tottenham și PSG, a ajuns la Persepolis după ce a jucat, ultima oară, la Galatasaray. El a mai fost la Nottingham Forest, Villarreal, Toulouse sau Lens.

De la Bayern München, la PSV! Viitorul adversar al naționalei României este noul coleg al lui Dennis Man
De la Bayern München, la PSV! Viitorul adversar al naționalei României este noul coleg al lui Dennis Man
Paul Wanner, un mijlocaș în vârstă de 19 ani, s-a transferat de la Bayern München, clubul la care s-a format, la PSV Eindhoven, dețținătoarea titlului în Eredivisie, unde va fi coleg cu...
Vedeta lui United pe care se bat AC Milan și SSC Napoli. Suma de transfer propusă
Vedeta lui United pe care se bat AC Milan și SSC Napoli. Suma de transfer propusă
Gazzetta dello Sport precizează că AC Milan a decis să-și accelereze demersurile pentru recrutarea lui Hojlund, în condițiile în care nu mai contează pe Abraham, Camarda și Jovic,...
#fotbal extern, #Serge Aurier, #hepatita , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au vazut unde ar urma sa ajunga Ianis Hagi dupa 3 luni de "somaj" si au reactionat intr-un singur cuvant
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Pana si ei au recunoscut! Verdictul dat in Scotia, dupa ce FCSB a facut scandal la finalul meciului cu Aberdeen

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De la Bayern München, la PSV! Viitorul adversar al naționalei României este noul coleg al lui Dennis Man
  2. A scris istorie pentru PSG și Tottenham, iar acum s-a transferat în Asia. Acum a aflat că are o boală gravă
  3. Prima victorie pentru Sepsi, în noul sezon din Liga 2. Covăsnenii atacă promovarea
  4. Trofeu important pentru Dinamo. „Câinii”, victorie fantastică în finală
  5. Au bătut palma! Ianis Hagi revine în orașul în care s-a născut. Salariu de 1 milion de euro
  6. Un arbitru român, la Campionatul Mondial din Qatar. Nu e Istvan Kovacs
  7. Revenirea uimitoare a Soranei Cîrstea, la 35 de ani. Ce se întâmplă în topul mondial
  8. Dispariție misterioasă și țeapă de peste 50.000 de euro, după moartea lui Diogo Jota
  9. Răsturnare de situație! Și-a dat demisia după Hacken - CFR 7-2, dar Varga l-a convins să rămână
  10. Supărarea lui Mircea Lucescu: ”Care Voyo?! Acum am aflat de Voyo. E inadmisibil!”