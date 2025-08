Rapperul american Snoop Dogg a luat o decizie total surprinzătoare. A decis să devină acționar al unui club important din Anglia. Mai exact, el a ajuns la un acord cu oficialii clubului Swansea City, urmând să preia o parte din pachetul de acțiuni.

Clubul este de opt ani în a doua divizie din Anglia. Între 2011 și 2018 ei au fost în Premier League, ajungând chiar în cupele europene. În 2015 terminau pe locul 8 în campionat.

De asemenea, în sezonul 2012-2013 echipa a câștigat Cupa Ligii Angliei, ceea ce i-a adus participarea în cupele europene în sezonul 2013-2014. În preliminariile europene au dat peste o echipă din România: Petrolul. S-au calificat în grupe după 5-1 în Țara Galilor, respectiv 2-1 pentru Petrolul la Ploiești.

🚨🦢 Understand Swansea City are set to announce their latest coup with Snoop Dogg joining the ownership group.

With global social media following over 190MM, Dogg will add worldwide recognition.

This is the club's second major investor announced since April when Luka Modric… pic.twitter.com/wYx5ylVrIR