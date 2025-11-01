Umilință în Spania: cum s-a terminat meciul dintre Atletico Madrid și Sevilla

Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 20:35
160 citiri
Diego Simeone FOTO X Fabrizio Romano
Echipa spaniolă Atletico Madrid a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea andaluză FC Sevilla, în etapa a 11-a din La Liga.
Echipa lui Simeone a deschis scorul abia în minutul 64, dintr-un penalti transformat de Julian Alvarez, iar în minutul 77 Thiago Almada l-a majorat, din pasa lui Giuliano Simeone. Tot Almada a pasat decisiv, în minutul 90, pentru Griezmann, şi francezul a stabilit scorul final, Atletico Madrid – FC Sevilla 3-0.
Madrilenii sunt pe locul 4 în campionat, cu 22 de puncte, iar FC Sevilla e a 11-a, cu 13 puncte.
