Umilință în Spania: cum s-a terminat meciul dintre Atletico Madrid și Sevilla

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 20:35
160 citiri
Umilință în Spania: cum s-a terminat meciul dintre Atletico Madrid și Sevilla
Diego Simeone FOTO X Fabrizio Romano

Echipa spaniolă Atletico Madrid a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea andaluză FC Sevilla, în etapa a 11-a din La Liga.

Echipa lui Simeone a deschis scorul abia în minutul 64, dintr-un penalti transformat de Julian Alvarez, iar în minutul 77 Thiago Almada l-a majorat, din pasa lui Giuliano Simeone. Tot Almada a pasat decisiv, în minutul 90, pentru Griezmann, şi francezul a stabilit scorul final, Atletico Madrid – FC Sevilla 3-0.

Madrilenii sunt pe locul 4 în campionat, cu 22 de puncte, iar FC Sevilla e a 11-a, cu 13 puncte.

Erling Haaland, implicat într-o controversă uriașă. Motivul este unul banal: laptele crud
Erling Haaland, implicat într-o controversă uriașă. Motivul este unul banal: laptele crud
Atacantul echipei engleze de fotbal Manchester City, norvegianul Erling Haaland, a fost mustrat de Agenția pentru Standarde Alimentare (FSA), organismul responsabil pentru siguranța și igiena...
La o zi după plecarea de la Legia, Edi Iordănescu este aproape de lovitura carierei: ofertă din Serie A BREAKING NEWS
La o zi după plecarea de la Legia, Edi Iordănescu este aproape de lovitura carierei: ofertă din Serie A BREAKING NEWS
Edward Iordănescu a plecat de o zi de la Legia Varșovia, dar deja are pe masă o ofertă importantă. Ar fi o adevărată lovitură pe care Iordănescu este aproape să o dea. Concret, el este...
#fotbal extern, #Atletico Madrid, #sevilla , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ion Tiriac n-a stat pe ganduri, dupa ce a vazut dezastrul din Suceava. Decizia luata
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ar fi lovitura carierei: Edi Iordanescu are oferta pe masa, la o zi de la plecarea de la Legia!

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Erling Haaland, implicat într-o controversă uriașă. Motivul este unul banal: laptele crud
  2. Umilință în Spania: cum s-a terminat meciul dintre Atletico Madrid și Sevilla
  3. Criză la o echipă importantă din Liga 1. Visau la playoff, dar riscă să termine etapa pe locul 10
  4. Mesaj dur al unui mare fotbalist după decizia luată de Dan Șucu: ”Dumnezeu vede şi are grijă!”
  5. Georgia, prea bună pentru România! Ce șanse mai au tricolorii la câștigarea trofeului
  6. La o zi după plecarea de la Legia, Edi Iordănescu este aproape de lovitura carierei: ofertă din Serie A BREAKING NEWS
  7. Cristianinho duce legenda mai departe. Golul marcat la națională de fiul lui Cristiano Ronaldo VIDEO
  8. Meci dezastruos pentru Andrei Rațiu în Spania. Cu ce s-a remarcat românul
  9. FCSB, lovitură de 6 milioane de euro: ”Gata, tată, bănuțul e în cont la Gigi Becali!”
  10. Jucătoarea de tenis de top își caută marea dragoste pe aplicațiile de dating. Ce pretenții are de la viitorul soț