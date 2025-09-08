Șoc în preliminariile Campionatului Mondial: Turcia, învinsă cu 6-0

Echipa națională a Spaniei a învins duminică seara, în deplasare, scor 6-0, echipa națională a Turciei, în grupa E a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.

La Konya, Spania a jucat unul dintre cele mai bune meciuri ale sale pe un teren străin şi s-a impus cu un neverosimil 6-0 în faţa unei echipe a Turciei care, contrar aparenţelor, a luptat din toate puterile, dar nu a putut să oprească taifunul La Roja. Spaniolii conduc în grupa E, cu şase puncte din două meciuri şi golaveraj 9-0, confirmându-şi statutul de principală favorită a grupei.

În grupa A, Germania a avut de furcă în meciul de acasă cu Irlanda de Nord. Chiar dacă au deschis scorul repede, elevii lui Nagelsmann au fost egalaţi, iar golurile victoriei au venit abia în ultima jumătate de oră, de la Amiri, jucătorul lui Mainz, şi de la noul transfer al lui Liverpool Florian Wirtz. Tot în grupa A, Slovacia a fost aproape să risipească, în Luxemburg, o parte din avantajul luat după victoria obţinută cu Germania. Elevii lui Francesco Calzone nu s-au putut impune decât la limită în faţa echipei din ducati, cu golul lui Tomas Rigo; slovacii sunt lideri în clasamentul grupei, cu şase puncte după două etape disputate.

În grupa G, polonezii au dispus cu 3-1 de finlandezi, reuşind să le ia faţa nordicilor în clasament, unde echipa lui Lewandowski ocupă acum poziţia secundă, cu 10 puncte, tot atâtea câte are şi liderul, echipa Ţărilor de Jos.

Belgia a dispus cu 6-0 de Kazahstan, la Bruxelles, într-un meci arbitrat de o brigadă românească avându-l pe Radu Petrescu la centru. Cu această victorie, belgienii ajung la 10 puncte în grupa J şi sunt pe locul al doilea, după Macedonia de Nord (11 puncte) şi înaintea Ţării Galilor (10 puncte).

Rezultate înregistrate duminică, în meciurile din calificările europene ale Cupei Mondiale 2026:

Grupa A: Germania – Irlanda de Nord 3-1 (Gnabry 7, Amiri 69, Wirtz 72 / Price 34);

Grupa A: Luxemburg – Slovacia 0-1 (Rigo 90);

Grupa E: Turcia – Spania 0-6 (Pedri 6, 63, Merino 22, 45+1, 58, Ferran Torres 53);

Grupa E: Georgia – Bulgaria 3-0 (Kvaratskhelia 30, Gagnidze 44, Mikautadze 65);

Grupa G: Polonia – Finlanda 3-1 (Cash 27, Lewandowski 45+2, Kaminski 54 / Kallman 88);

Grupa G: Lituania - Ţările de Jos 2-3 (Gineitis 36, Girdvainis 43 / Depay 11, 63, Q. Timber 33);

Grupa J: Belgia – Kazahstan 6-0 (De Bruyne 42, 84, Doku 44, 60, Raskin 51, Meunier 87);

Grupa J: Macedonia de Nord – Liechtenstein 5-0 (Buchel 15 autogol, Bardhi 52, Churlinov 56, Kjamili 82, Stankovski 90).

