Șoc în preliminariile Campionatului Mondial: Turcia, învinsă cu 6-0

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 06:12
736 citiri
Șoc în preliminariile Campionatului Mondial: Turcia, învinsă cu 6-0
Spania a învins Turcia cu 6-0. Foto: X / @TouchlineX

Echipa națională a Spaniei a învins duminică seara, în deplasare, scor 6-0, echipa națională a Turciei, în grupa E a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.

La Konya, Spania a jucat unul dintre cele mai bune meciuri ale sale pe un teren străin şi s-a impus cu un neverosimil 6-0 în faţa unei echipe a Turciei care, contrar aparenţelor, a luptat din toate puterile, dar nu a putut să oprească taifunul La Roja. Spaniolii conduc în grupa E, cu şase puncte din două meciuri şi golaveraj 9-0, confirmându-şi statutul de principală favorită a grupei.

În grupa A, Germania a avut de furcă în meciul de acasă cu Irlanda de Nord. Chiar dacă au deschis scorul repede, elevii lui Nagelsmann au fost egalaţi, iar golurile victoriei au venit abia în ultima jumătate de oră, de la Amiri, jucătorul lui Mainz, şi de la noul transfer al lui Liverpool Florian Wirtz. Tot în grupa A, Slovacia a fost aproape să risipească, în Luxemburg, o parte din avantajul luat după victoria obţinută cu Germania. Elevii lui Francesco Calzone nu s-au putut impune decât la limită în faţa echipei din ducati, cu golul lui Tomas Rigo; slovacii sunt lideri în clasamentul grupei, cu şase puncte după două etape disputate.

În grupa G, polonezii au dispus cu 3-1 de finlandezi, reuşind să le ia faţa nordicilor în clasament, unde echipa lui Lewandowski ocupă acum poziţia secundă, cu 10 puncte, tot atâtea câte are şi liderul, echipa Ţărilor de Jos.

Belgia a dispus cu 6-0 de Kazahstan, la Bruxelles, într-un meci arbitrat de o brigadă românească avându-l pe Radu Petrescu la centru. Cu această victorie, belgienii ajung la 10 puncte în grupa J şi sunt pe locul al doilea, după Macedonia de Nord (11 puncte) şi înaintea Ţării Galilor (10 puncte).

Rezultate înregistrate duminică, în meciurile din calificările europene ale Cupei Mondiale 2026:

Grupa A: Germania – Irlanda de Nord 3-1 (Gnabry 7, Amiri 69, Wirtz 72 / Price 34);

Grupa A: Luxemburg – Slovacia 0-1 (Rigo 90);

Grupa E: Turcia – Spania 0-6 (Pedri 6, 63, Merino 22, 45+1, 58, Ferran Torres 53);

Grupa E: Georgia – Bulgaria 3-0 (Kvaratskhelia 30, Gagnidze 44, Mikautadze 65);

Grupa G: Polonia – Finlanda 3-1 (Cash 27, Lewandowski 45+2, Kaminski 54 / Kallman 88);

Grupa G: Lituania - Ţările de Jos 2-3 (Gineitis 36, Girdvainis 43 / Depay 11, 63, Q. Timber 33);

Grupa J: Belgia – Kazahstan 6-0 (De Bruyne 42, 84, Doku 44, 60, Raskin 51, Meunier 87);

Grupa J: Macedonia de Nord – Liechtenstein 5-0 (Buchel 15 autogol, Bardhi 52, Churlinov 56, Kjamili 82, Stankovski 90).

Italia se pregătește de duelul cu Israel, iar selecționerul Gattuso anunță că „îi pare rău” că va juca acest meci
Italia se pregătește de duelul cu Israel, iar selecționerul Gattuso anunță că „îi pare rău” că va juca acest meci
Selecționerul naționalei Italiei, Gennaro Gattuso, și-a clarificat, duminică, afirmațiile făcute după recenta victorie împotriva Estoniei, explicând că „îi pare rău” că va...
Rodri a făcut anunțul. Unde ar trebui să ajungă trofeul Balonului de Aur în acest an
Rodri a făcut anunțul. Unde ar trebui să ajungă trofeul Balonului de Aur în acest an
Mijlocașul spaniol Rodri, câștigător al Balonului de Aur 2024, a declarat sâmbătă că jucătorii de la Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé și Vitinha, care au câștigat pentru prima...
#fotbal extern, #Turcia, #Spania , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce au facut invitatii in momentul in care mirele a aprins o torta la o nunta din Cluj
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
L-a distrus si vrea sa-i ia copiii legendarului sportiv! Acuzatii grave: "Am gasit in patul fiicei noastre"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Italia se pregătește de duelul cu Israel, iar selecționerul Gattuso anunță că „îi pare rău” că va juca acest meci
  2. Finală de vis la US Open: Alcaraz și Sinner, meci mare la Flushing Meadows. Cine e noul lider mondial
  3. Șoc în preliminariile Campionatului Mondial: Turcia, învinsă cu 6-0
  4. Zouma, căpitan! Cum arată cel mai scump prim 11 din campionatul României, după super-transferul făcut de CFR. Vedeta FCSB-ului iese din echipă
  5. Donald Trump, huiduit la finala US Open. Startul finalei Alcaraz-Sinner, amânat
  6. Șoc pentru CSM București. Ce s-a întâmplat la ultima fază a meciului cu Handbolt
  7. S-a încheiat Marele Premiu al Italiei. Cine s-a impus la Monza? Așa ceva nu s-a mai întâmplat din 2019
  8. Reacția lui Sabalenka, după ce a câștigat US Open: „Meritam”
  9. Victorie uriașă la US Open. Cine a câștigat marea finală de la Flushing Meadows. Nu s-a mai întâmplat așa ceva din 2014
  10. Șase medalii de aur pentru România. Sportul la care dominăm Europa