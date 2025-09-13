Statuie dezvăluită în fața stadionului lui Bayern. Cine este fotbalistul omagiat

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 11:25
151 citiri
Statuie dezvăluită în fața stadionului lui Bayern. Cine este fotbalistul omagiat
Stadionul lui Bayern Munchen. Foto: X / @iMiaSanMia

Clubul german Bayern München a dezvelit vineri o statuie a lui Franz Beckenbauer, ca un omagiu adus legendei grupării bavareze şi a fotbalului german.

Statuia lui Franz Beckenbauer a fost realizată din bronz şi este înaltă de 2,7 metri, fiind situată pe esplanada Allianz Arena, lângă statuia unei alte legende a clubului Bayern şi prieten foarte bun al „kaiserului”, atacantul Gerd Müller.

Statuia, finanţată de fani, a fost creată de Matilde Romagnoli, o artistă italiană care locuieşte acum la München. „Am studiat numeroase videoclipuri şi fotografii. Franz Beckenbauer era mereu concentrat asupra terenului, în continuă mişcare. Partea superioară a corpului său era deschisă, faţa ridicată, privirea drept înainte. Totul la el părea uşor şi elegant. Am încercat să transmit aceste observaţii statuii mele”, a spus artista într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului.

Beckenbauer, care a murit pe 7 ianuarie 2024, la vârsta de 78 de ani, a purtat tricoul lui Bayern timp de 14 ani (584 de meciuri, 72 de goluri). Este unul dintre cei mai titraţi jucători din fotbalul german, câştigând trei Cupe ale Campionilor Europeni (1974, 1975, 1976), un Campionat European (1972) şi o Cupă Mondială (1974) cu Germania de Vest. De asemenea, a antrenat echipa naţională a Republicii Federale Germania, conducând-o către titlul mondial în 1990.

Accidentare groaznică pentru fostul jucător al lui Dinamo. Homawoo s-a prăbușit pe teren și a avut o criză de epilepsie VIDEO
Accidentare groaznică pentru fostul jucător al lui Dinamo. Homawoo s-a prăbușit pe teren și a avut o criză de epilepsie VIDEO
Fostul jucător dinamovist Josue Homawoo s-a accidentat grav la un duel aerian vineri seară, la meciul dintre echipa sa, Standard Liege, şi FC Malines, din campionatul Belgiei. După doar zece...
Decizia radicală luată de Pep Guardiola, după nouă ani la Manchester City: „Clubul are nevoie de o schimbare.”
Decizia radicală luată de Pep Guardiola, după nouă ani la Manchester City: „Clubul are nevoie de o schimbare.”
Tehnicianul Pep Guardiola nu are niciun gând să plece de la Manchester City, mai ales după rezultatele mai puţin bune din sezonul trecut. „Nu voi rămâne la Manchester City dacă simt că...
#fotbal extern, #Bayern Munchen, #Franz Beckenbauer , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Are o avere de 250 de milioane de euro si 5 copii, dar a decis sa nu le lase nimic! "Sunt banii mei, doar ai mei!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gica Hagi a zis "Da" si revine! Prima reactie: "Ma duc cu drag. Am acceptat-o pentru ca sunt liber"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șoc în rugby! Cea mai mare națională din lume a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie, pe teren propriu
  2. Accidentare groaznică pentru fostul jucător al lui Dinamo. Homawoo s-a prăbușit pe teren și a avut o criză de epilepsie VIDEO
  3. Decizia radicală luată de Pep Guardiola, după nouă ani la Manchester City: „Clubul are nevoie de o schimbare.”
  4. Îl așteaptă "la cotitură" pe Chivu! Marele antrenor care pândește demiterea românului
  5. Părere tranșantă despre eventuala numire a lui Hagi: "Regele" trebuie ținut departe de națională!
  6. Statuie dezvăluită în fața stadionului lui Bayern. Cine este fotbalistul omagiat
  7. Alexandru Chipciu, șocat de ce a auzit în legătură cu Mircea Lucescu: "Doamne ferește! Suntem în 2025"
  8. Au scăpat de Ten Hag și le merge bine! Victorie mare pentru Leverkusen, la debutul lui Hjulmand
  9. Legendarul Edgar Davids, victimă a unui furt spectaculos comis de fosta sa iubită. Cum și-a dat seama că e înșelat
  10. Mesaj clar pentru Dan Șucu din partea antrenorului de la Rapid: "Am mai spus-o și o repet"