Al patrulea Campion Mondial din 2018 care se retrage. Fratele lui a jucat la Dinamo

Portarul Steve Mandanda, în vârstă de 40 de ani, a anunțat că se retrage din activitate, într-un interviu acordat publicației L'Équipe.

„Am avut nevoie de timp pentru a accepta această decizie, pentru că nu este ușor, dar da, mă retrag. (...) Am avut o lungă perioadă de reflecție, pentru că am primit multe oferte, dar le-am refuzat pe toate”, a declarat el.

Printre aceste „apeluri”, cotidianul sportiv menționează cluburi precum Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest sau Montpellier.

Campion mondial în 2018, deținător al recordului pentru numărul de meciuri disputate cu OM, Steve Mandanda se retrage după o carieră profesională de peste 20 de ani.

El a mai jucat și la Crystal Palace și Rennes, unde i-a expirat contractul în vară.

Este al patrulea campion mondial din 2018 care se retrage din fotbal, după Blaise Matuidi, Adil Rami și Raphaël Varane. Are în total 35 de selecții cu echipa națională a Franței.

Fratele lui Mandanda, Parfait Mandanda, a jucat la Dinamo în 2019.

