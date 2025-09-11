Al patrulea Campion Mondial din 2018 care se retrage. Fratele lui a jucat la Dinamo

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 23:08
308 citiri
Al patrulea Campion Mondial din 2018 care se retrage. Fratele lui a jucat la Dinamo
Steven Mandanda, campion mondial cu Franța în 2018. Foto: X / @ActuFoot_

Portarul Steve Mandanda, în vârstă de 40 de ani, a anunțat că se retrage din activitate, într-un interviu acordat publicației L'Équipe.

„Am avut nevoie de timp pentru a accepta această decizie, pentru că nu este ușor, dar da, mă retrag. (...) Am avut o lungă perioadă de reflecție, pentru că am primit multe oferte, dar le-am refuzat pe toate”, a declarat el.

Printre aceste „apeluri”, cotidianul sportiv menționează cluburi precum Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest sau Montpellier.

Campion mondial în 2018, deținător al recordului pentru numărul de meciuri disputate cu OM, Steve Mandanda se retrage după o carieră profesională de peste 20 de ani.

El a mai jucat și la Crystal Palace și Rennes, unde i-a expirat contractul în vară.

Este al patrulea campion mondial din 2018 care se retrage din fotbal, după Blaise Matuidi, Adil Rami și Raphaël Varane. Are în total 35 de selecții cu echipa națională a Franței.

Fratele lui Mandanda, Parfait Mandanda, a jucat la Dinamo în 2019.

Gest uriaș făcut de Edinson Cavani. Ce a făcut pentru un jurnalist din Uruguay
Gest uriaș făcut de Edinson Cavani. Ce a făcut pentru un jurnalist din Uruguay
Jurnalistul uruguayan Rafa Cotelo a povestit, marți, cum Edinson Cavani, care joacă la Boca Juniors, i-a salvat fiica adolescentă, care avea nevoie de o operație chirurgicală foarte...
A scris istorie pentru PSG, iar acum își deschide muzeul. Cine este fotbalistul
A scris istorie pentru PSG, iar acum își deschide muzeul. Cine este fotbalistul
Fostul jucător al echipei Paris Saint-Germain, Javier Pastore, doreşte să împărtăşească experienţa sa de viaţă cu locuitorii oraşului său natal, Córdoba, din Argentina, prin...
#fotbal extern, #steven mandanda, #Franta , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce a facut dupa ce "a bombardat" cu mesaje o femeie casatorita! "Poate e disperat". La 22 de ani, are 14.000.000 $ in cont
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Primul semn ca Lucescu va parasi echipa nationala. Decizia lui Burleanu + Gica Hagi!

Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fosta iubită a lui Jannik Sinner și Nick Kyrgios îl acuză pe Holger Rune că le scrie tuturor jucătoarelor din circuit: „E disperat.”
  2. Înfrângere pentru Dinamo, la meciul de debut în Champions League. Meci dedicat lui Marian Cozma
  3. Al patrulea Campion Mondial din 2018 care se retrage. Fratele lui a jucat la Dinamo
  4. Gest uriaș făcut de Edinson Cavani. Ce a făcut pentru un jurnalist din Uruguay
  5. Start perfect de campionat pentru CSM București. „Tigroaicele” urcă pe primul loc în clasament
  6. A scris istorie pentru PSG, iar acum își deschide muzeul. Cine este fotbalistul
  7. „Nu e vina mea”. Haaland a marcat de cinci ori în poarta Moldovei, iar apoi și-a cerut scuze
  8. Personaje din fotbalul românesc, desființate de Mircea Lucescu: "Un escroc ordinar și un grup de avortoni"
  9. Mircea Lucescu îl atacă pe Mihai Stoica: „Ei cred că la națională stau? Nu se antrenează?”
  10. Mircea Lucescu a făcut anunțul în direct: "Cedez locul imediat"