Drama prin care trece vedeta naționalei Ucrainei. Casa sa, distrusă complet de dronele rusești VIDEO

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 07:32
229 citiri
Drama prin care trece vedeta naționalei Ucrainei. Casa sa, distrusă complet de dronele rusești VIDEO
Locuința lui Sudakov. Foto: X / @ZoryaLondonsk

O clădire de apartamente în care locuiește internaționalul ucrainean Heorhiy Sudakov a fost avariată de un atac cu drone rusești asupra Kievului, conform declarațiilor lui Sudakov, preluate de presa ucraineană duminică.

Sâmbătă noaptea, Rusia a lansat cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei, cu 805 drone și 13 rachete, reușind să lovească, pentru prima oară, clădirea guvernului, din centrul Kievului și ucigând cel puțin patru persoane, inclusiv un bebeluș, au declarat duminică oficiali ucraineni.

Mijlocașul Heorhiy Sudakov, care s-a alăturat în această vară clubului portughez Benfica Lisabona, părăsind echipa ucraineană Șahtior Donețk, era plecat cu echipa națională când a avut loc atacul.

Tânărul de 23 de ani a postat ulterior videoclipuri și imagini cu dărâmăturile complexului de locuințe distrus, pe Instagram, arătând pagubele aduse casei sale. El a scris că soția sa, împreună cu copilul lor și mama jucătorului, se aflau acasă la momentul atacului. Reuters nu a putut verifica imediat locația apartamentului jucătorului.

Vitali Klitschko, primarul capitalei Ucrainei, a declarat duminică că mai multe etaje ale unei clădiri rezidențiale cu nouă etaje au fost parțial distruse în cartierul Sviatoshynskyi din vestul orașului Kiev. Resturile unei drone au declanșat incendii într-un bloc de apartamente cu 16 etaje și în alte două clădiri cu nouă etaje, a adăugat el.

Ministerul de Interne a declarat că peste 20 de persoane au fost rănite în atacurile asupra capitalei. Alertele aeriene au durat mai mult de 11 ore în Kiev și în regiunea înconjurătoare.

Potrivit agenției de știri Tass, Ministerul rus al Apărării a declarat că au fost efectuate atacuri asupra complexului militar-industrial și a infrastructurii de transport din Ucraina, negând că ar fi vizat civili.

Italia se pregătește de duelul cu Israel, iar selecționerul Gattuso anunță că „îi pare rău” că va juca acest meci
Italia se pregătește de duelul cu Israel, iar selecționerul Gattuso anunță că „îi pare rău” că va juca acest meci
Selecționerul naționalei Italiei, Gennaro Gattuso, și-a clarificat, duminică, afirmațiile făcute după recenta victorie împotriva Estoniei, explicând că „îi pare rău” că va...
Șoc în preliminariile Campionatului Mondial: Turcia, învinsă cu 6-0
Șoc în preliminariile Campionatului Mondial: Turcia, învinsă cu 6-0
Echipa națională a Spaniei a învins duminică seara, în deplasare, scor 6-0, echipa națională a Turciei, în grupa E a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. La Konya, Spania...
#fotbal extern, #Ucraina, #Sudakov , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Trump a intarziat cu 45 de minute startul evenimentului! Peste 24.000 de oameni au reactionat, iar presedintele SUA nu s-a abtinut
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ce au facut invitatii in momentul in care mirele a aprins o torta la o nunta din Cluj

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Drama prin care trece vedeta naționalei Ucrainei. Casa sa, distrusă complet de dronele rusești VIDEO
  2. Italia se pregătește de duelul cu Israel, iar selecționerul Gattuso anunță că „îi pare rău” că va juca acest meci
  3. Finală de vis la US Open: Alcaraz și Sinner, meci mare la Flushing Meadows. Cine e noul lider mondial
  4. Șoc în preliminariile Campionatului Mondial: Turcia, învinsă cu 6-0
  5. Zouma, căpitan! Cum arată cel mai scump prim 11 din campionatul României, după super-transferul făcut de CFR. Vedeta FCSB-ului iese din echipă
  6. Donald Trump, huiduit la finala US Open. Startul finalei Alcaraz-Sinner, amânat
  7. Șoc pentru CSM București. Ce s-a întâmplat la ultima fază a meciului cu Handbolt
  8. S-a încheiat Marele Premiu al Italiei. Cine s-a impus la Monza? Așa ceva nu s-a mai întâmplat din 2019
  9. Reacția lui Sabalenka, după ce a câștigat US Open: „Meritam”
  10. Victorie uriașă la US Open. Cine a câștigat marea finală de la Flushing Meadows. Nu s-a mai întâmplat așa ceva din 2014