Drama prin care trece vedeta naționalei Ucrainei. Casa sa, distrusă complet de dronele rusești VIDEO

O clădire de apartamente în care locuiește internaționalul ucrainean Heorhiy Sudakov a fost avariată de un atac cu drone rusești asupra Kievului, conform declarațiilor lui Sudakov, preluate de presa ucraineană duminică.

Sâmbătă noaptea, Rusia a lansat cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei, cu 805 drone și 13 rachete, reușind să lovească, pentru prima oară, clădirea guvernului, din centrul Kievului și ucigând cel puțin patru persoane, inclusiv un bebeluș, au declarat duminică oficiali ucraineni.

Mijlocașul Heorhiy Sudakov, care s-a alăturat în această vară clubului portughez Benfica Lisabona, părăsind echipa ucraineană Șahtior Donețk, era plecat cu echipa națională când a avut loc atacul.

Tânărul de 23 de ani a postat ulterior videoclipuri și imagini cu dărâmăturile complexului de locuințe distrus, pe Instagram, arătând pagubele aduse casei sale. El a scris că soția sa, împreună cu copilul lor și mama jucătorului, se aflau acasă la momentul atacului. Reuters nu a putut verifica imediat locația apartamentului jucătorului.

The apartment complex where Giorgi Sudakov lives was hit overnight during Russia’s heavy missile & drone attack on Kyiv The Benfica midfielder uploaded the videos on his Telegram channel “The Orcs will say that military equipment is being stored in my building” pic.twitter.com/D9HfCRzM4J — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 7, 2025

Vitali Klitschko, primarul capitalei Ucrainei, a declarat duminică că mai multe etaje ale unei clădiri rezidențiale cu nouă etaje au fost parțial distruse în cartierul Sviatoshynskyi din vestul orașului Kiev. Resturile unei drone au declanșat incendii într-un bloc de apartamente cu 16 etaje și în alte două clădiri cu nouă etaje, a adăugat el.

Ministerul de Interne a declarat că peste 20 de persoane au fost rănite în atacurile asupra capitalei. Alertele aeriene au durat mai mult de 11 ore în Kiev și în regiunea înconjurătoare.

Potrivit agenției de știri Tass, Ministerul rus al Apărării a declarat că au fost efectuate atacuri asupra complexului militar-industrial și a infrastructurii de transport din Ucraina, negând că ar fi vizat civili.

