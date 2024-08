Jucătorii echipei s-au ras în cap, în sprijinul unui coleg bolnav de cancer VIDEO

Markus Heman a avut parte de o surpriză neaşteptată din partea coechipierilor săi. Jucător la Kalmar AIK în divizia a 5-a suedeză, el suferă de cancer din luna iulie a acestui an.

Este o situaţie dificilă care a determinat clubul şi coechipierii săi să îi vină în ajutor.

Într-un videoclip, coechipierii săi s-au ras în cap în semn de susţinere pentru colegull lor.

A fost un gest care l-a făcut pe Markus Heman să plângă atunci când a intrat în vestiar..

Clubul său a organizat o campanie de strângere de fonduri pentru a aduna 150.000 de euro.

Powerful video by Swedish club Kalmar AIK FK where the full squad supports Hemen with his battle against cancer 🥹💙🇸🇪 pic.twitter.com/m6p79X9vlZ