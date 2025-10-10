Noua propunere din fotbalul mondial: Supercupă Iberică

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 21:48
234 citiri
Andre Villas-Boas. Foto: X / @CabineSport

La summitul de fotbal care a început miercuri în Portugalia, au fost discutate mai multe probleme pentru viitorul acestui sport. Andre Villas-Boas, preşedintele lui FC Porto, a anunţat că lucrează la un proiect –Supercupa Iberică, la care vor participa şase cluburi din Spania şi Portugalia.

Federaţia portugheză a început miercuri lucrările unui summit fotbalistic care se va încheia sâmbătă. Întâlnirile se desfăşoară la Oeiras, o suburbie din vestul Lisabonei. În timpul evenimentului, Andre Villas-Boas, în vârstă de 47 de ani, ales preşedinte al FC Porto în 2024, a anunţat că lucrează la o nouă competiţie în colaborare cu alte cluburi. Proiectul său: crearea unei Supercupe Iberice la care să participe cei trei giganţi spanioli şi cei trei giganţi portughezi.

„Am luat în considerare şi alte tipuri de competiţii care există în alte sporturi, cum ar fi Supercupele sau ligi transfrontaliere”, a declarat fostul antrenor. „De exemplu, am discutat despre crearea unei Supercupe Iberice, pe care am discutat-o ​​cu Real Madrid, FC Barcelona, ​​Atletico Madrid şi, bineînţeles, cu cluburile portugheze Benfica şi Sporting”. El a mai adăugat că ideea „a fost bine primită”.

De asemenea, Villas-Boas a recunoscut că a discutat deja proiectul său cu preşedintele Federaţiei Portugheze de Fotbal, Pedro Proença.

#fotbal extern, #Portugalia, #Spania , #stiri fotbal
