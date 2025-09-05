Visul oricărui suporter: un fan al unei echipe din Anglia, chemat de antrenor să joace pentru echipă

Un fan în vârstă de 54 de ani al echipei Dorking Wanderers va debuta sâmbătă în poarta formaţiei din liga a şasea engleză, după ce portarul titular al clubului a suferit o accidentare la splină, lăsând clubul fără portar pentru meciul din weekend, relatează Reuters.

Terry Dunn, „care a obţinut mai multe promovări cu diverse echipe locale”, şi-a agăţat mănuşile în cui acum 28 de ani.

Dar după ce portarul Harrison Foulkes a fost declarat indisponibil pentru o perioadă de până la patru săptămâni, Dunn a fost convocat în echipă, deoarece nu s-a găsit un înlocuitor la timp pentru meciul de sâmbătă din Liga Naţională Sud împotriva AFC Totton.

„A juca în poartă este ca şi cum ai merge pe bicicletă – nu uiţi niciodată. Încă mai joc regulat fotbal”, a declarat Dunn. „Ca fan al echipei Wanderers, nimeni nu va depune mai mult efort decât mine pentru a menţine poarta intactă sâmbătă.”

Wanderers, care ocupă locul 11 în clasament, a precizat că va semna un contract cu un nou portar pentru o perioadă de patru săptămâni până luni, oferindu-i lui Dunn şansa de a juca în acest weekend.

„Într-o perioadă în care pasiunea este foarte puţin prezentă, Terry va compensa lipsa de mobilitate cu multă inimă”, a declarat preşedintele clubului şi antrenorul echipei principale, Marc White. „Pentru un singur meci, va trebui să ne descurcăm cu ce avem.”

