Visul oricărui suporter: un fan al unei echipe din Anglia, chemat de antrenor să joace pentru echipă

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 20:47
224 citiri
Visul oricărui suporter: un fan al unei echipe din Anglia, chemat de antrenor să joace pentru echipă
Terry Dunn va apăra poarta lui Dorking Wanderers. Foto: X / @hkarafootball

Un fan în vârstă de 54 de ani al echipei Dorking Wanderers va debuta sâmbătă în poarta formaţiei din liga a şasea engleză, după ce portarul titular al clubului a suferit o accidentare la splină, lăsând clubul fără portar pentru meciul din weekend, relatează Reuters.

Terry Dunn, „care a obţinut mai multe promovări cu diverse echipe locale”, şi-a agăţat mănuşile în cui acum 28 de ani.

Dar după ce portarul Harrison Foulkes a fost declarat indisponibil pentru o perioadă de până la patru săptămâni, Dunn a fost convocat în echipă, deoarece nu s-a găsit un înlocuitor la timp pentru meciul de sâmbătă din Liga Naţională Sud împotriva AFC Totton.

„A juca în poartă este ca şi cum ai merge pe bicicletă – nu uiţi niciodată. Încă mai joc regulat fotbal”, a declarat Dunn. „Ca fan al echipei Wanderers, nimeni nu va depune mai mult efort decât mine pentru a menţine poarta intactă sâmbătă.”

Wanderers, care ocupă locul 11 în clasament, a precizat că va semna un contract cu un nou portar pentru o perioadă de patru săptămâni până luni, oferindu-i lui Dunn şansa de a juca în acest weekend.

„Într-o perioadă în care pasiunea este foarte puţin prezentă, Terry va compensa lipsa de mobilitate cu multă inimă”, a declarat preşedintele clubului şi antrenorul echipei principale, Marc White. „Pentru un singur meci, va trebui să ne descurcăm cu ce avem.”

Dinamo Kiev se gândește să renunțe la Blănuță, la doar două zile după transfer. Ședință de urgență, după mesajele pro-ruse ale atacantului BREAKING NEWS
Dinamo Kiev se gândește să renunțe la Blănuță, la doar două zile după transfer. Ședință de urgență, după mesajele pro-ruse ale atacantului BREAKING NEWS
Ihor Surkis, președintele clubului ucrainean Dinamo Kiev, a anunțat că va avea o discuție lămuritoare cu Vladislav Blănuță, noul transfer al grupării kievene, și, în funcție de...
Meciul Franței a fost amânat, după ce autocarul adversarei a avut accident. Cinci persoane au ajuns la spital
Meciul Franței a fost amânat, după ce autocarul adversarei a avut accident. Cinci persoane au ajuns la spital
Meciul dintre echipele de fotbal U21 ale Franței și Luxemburgului, programat vineri la Lorient, a fost amânat pentru 3 octombrie, după un accident suferit de naționala luxemburgheză joi...
#fotbal extern, #anglia, #portar , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe ganduri si a luat decizia. Casa Alba a confirmat oficial
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali i-a intins o bancnota de 500 Euro unui calugar de la Muntele Athos, apoi a tras-o si "a ras satanic"! "Sterge aia"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România - Canada, se joacă ACUM. Gol în minutul 11 LIVE TEXT
  2. Louis Munteanu, OUT! Schimbare de ultim moment făcută de Mircea Lucescu, la meciul cu Canada BREAKING NEWS
  3. Visul oricărui suporter: un fan al unei echipe din Anglia, chemat de antrenor să joace pentru echipă
  4. Ce a făcut naționala U21 în meciul cu Kosovo, jucat la Iași. Debut pentru Costin Curelea
  5. Dinamo Kiev se gândește să renunțe la Blănuță, la doar două zile după transfer. Ședință de urgență, după mesajele pro-ruse ale atacantului BREAKING NEWS
  6. Cele mai populare competiții din lumea fotbalului
  7. Meciul Franței a fost amânat, după ce autocarul adversarei a avut accident. Cinci persoane au ajuns la spital
  8. Dinamo transferă de la Steaua: „Un plus de experiență”
  9. Accidentare dură în Brazilia - Chile. Jucătorul care a vomitat după ce s-a ciocnit de un coleg
  10. Cine transmite la TV meciul România - Canada. Amical de lux pentru elevii lui Mircea Lucescu