19 suporteri, arestați înainte de PSG - Atalanta. Incidente grave la Paris

Confruntări între suporterii echipei Atalanta Bergamo şi huligani au avut loc, noaptea trecută, la Paris. 19 fani italieni au fost reţinuţi, relatează L'Equipe.

Cele două grupuri s-au confruntat în arondismentul 1, pe strada Lombards. Violenţele şi distrugerile au determinat poliţia să intervină pentru a-i reţine. Nu s-au înregistrat vătămări corporale.

Potrivit Le Parisien, huliganii nu ar fi suporteri din Collectif Ultra Paris. Niciun parizian nu a fost reţinut. 19 suporteri italieni, dintre care unii aveau feţele acoperite, au fost reţinuţi şi plasaţi în arest preventiv.

Italienii s-au deplasat la Paris pentru meciul din Liga Campionilor dintre PSG şi Atalanta Bergamo, programat la ora 22.00.

