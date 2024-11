Tatăl lui Neymar trage un semnal de alarmă cu privire la fiul său: „Acesta este motivul”

Invitat la podcastul Roundcast, Neymar Sr a vorbit despre viitorul fiului său, care este sub contract cu Al Hilal până în 2025.

Brazilianul şi-a stabilit Cupa Mondială a cluburilor ca unul dintre obiectivele sale cu clubul saudit, dar apoi nu exclude nimic.

După ce a sosit la clubul saudit în vara anului 2023, brazilianul a suferit o accidentare gravă la genunchi, care l-a ţinut departe de teren timp de un an. Revenit pe teren pe 21 octombrie, fostul parizian s-a accidentat la tendon. Deşi a jucat doar şapte meciuri pentru Al Hilal, Neymar are încă un obiectiv cu clubul din Riad: să participe la noua Cupă Mondială a Cluburilor, prima cu 32 de echipe, care va avea loc între 15 iunie şi 13 iulie 2025 în Statele Unite.

„Toate cluburile vor fi acolo şi Al Hilal va fi în acel campionat, au câştigat acest loc. Ei au deja una dintre cele mai mari vedete pe care le-ar putea avea pentru a participa la această competiţie şi un tip care are experienţă în acest tip de competiţie”, a dat asigurări tatăl starului brazilian în podcastul Roundcast, potrivit comentariilor transmise de As. „Acesta este motivul pentru care nu au renunţat la al doilea an de contract al lui Neymar”.

„Să aşteptăm să vedem ce se întâmplă şi cum se simte Neymar cu adevărat. El va fi liber să decidă. Niciodată nu am fost atât de liberi să decidem unde mergem şi să ai la îndemână un jucător liber de 32 de ani este un cadou pentru orice agent”, a mai spus tatăl lui Neymar.

Predispus la accidentări în ultimele sezoane, Neymar este pregătit pentru „speculaţii”, dar tatăl său este convins că atacantul „revine întotdeauna mai bun decât era” înainte de fiecare eşec fizic. „Şi nu va fi diferit de data aceasta”, spune el.

