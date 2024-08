Toni Kroos a fost votat cel mai bun jucător al anului, în Germania. Un spaniol este cel mai bun antrenor

Toni Kroos a fost din nou votat "fotbalistul anului" în Germania, la scurt timp după ce a anunţat că pune punct activităţii competiţionale, scrie DPA.

În vârstă de 34 de ani, Kroos, care a jucat ultimul său meci profesionist în sferturile de finală ale Campionatului European, pierdut în faţa Spaniei luna trecută, a fost pe primul loc în sondajul revistei Kicker, înaintea lui Florian Wirtz şi Granit Xhaka (Bayer Leverkusen).

"Acest rezultat este o confirmare şi o recunoaştere extraordinară pentru ceea ce am realizat în ultimul an", a spus Kroos. "Şi chiar dacă va fi ultima oară când voi fi ales, este o recunoaştere care se bazează pe ceea ce am făcut pe teren, nu are legătură cu vârsta mea, cu faptul că ar fi ca o recompensă pentru că-mi închei cariera sau altceva de genul acesta. Este vorba doar despre performanţă. Cel puţin, sper că aşa este", a adăugat el.

Kroos a câştigat şase trofee ale Ligii Campionilor cu Real Madrid înainte de EURO 2024. El a mai fost ales "cel mai bun jucător al anului" în Germania în 2018.

Pe de altă parte, Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) a primit distincţia de "cel mai bun antrenor" al anului, "aspirinele" cucerind primul titlu în Bundesliga la finele sezonului fără a cunoaşte înfrângerea.

