Președintele executiv al clubului Tottenham, Daniel Levy, a demisionat după aproape 25 de ani la conducerea clubului la care este legitimat Radu Drăgușin.

Levy a fost numit în martie 2001 și pleacă după ce Spurs a câștigat Liga Europa în mai, punând capăt unei așteptări de 17 ani pentru un trofeu.

În vârstă de 63 de ani, Levy a fost cel mai longeviv președinte din Premier League și a câștigat aproximativ 50 de milioane de lire sterline în timpul mandatului său, dar a fost și ținta protestelor regulate ale fanilor Spurs, în special în sezonul trecut, relatează BBC.

„Sunt incredibil de mândru de munca pe care am depus-o împreună cu echipa executivă și toți angajații noștri”, a declarat Levy, care avea reputația în lumea fotbalului de a fi un manager abil și un negociator dur.

„Am transformat acest club într-o forță globală care concurează la cel mai înalt nivel. Mai mult decât atât, am construit o comunitate. Am avut norocul să lucrez cu unii dintre cei mai mari oameni din acest sport, de la echipa de la Lilywhite House și Hotspur Way până la toți jucătorii și managerii de-a lungul anilor. Doresc să mulțumesc tuturor fanilor care m-au susținut de-a lungul anilor. Nu a fost întotdeauna o călătorie ușoară, dar s-au înregistrat progrese semnificative. Voi continua să susțin cu pasiune acest club.”

Succesul european al echipei Tottenham din sezonul trecut a venit pe fondul unei campanii dificile în Premier League, în care echipa a terminat pe locul 17 sub conducerea lui Ange Postecoglou, care a fost demis în vară și înlocuit de Thomas Frank.

