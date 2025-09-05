Șoc la Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin: a demisionat după 25 de ani

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 06:36
488 citiri
Șoc la Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin: a demisionat după 25 de ani
Radu Drăgușin FOTO X @TheSpursWatch

Președintele executiv al clubului Tottenham, Daniel Levy, a demisionat după aproape 25 de ani la conducerea clubului la care este legitimat Radu Drăgușin.

Levy a fost numit în martie 2001 și pleacă după ce Spurs a câștigat Liga Europa în mai, punând capăt unei așteptări de 17 ani pentru un trofeu.

În vârstă de 63 de ani, Levy a fost cel mai longeviv președinte din Premier League și a câștigat aproximativ 50 de milioane de lire sterline în timpul mandatului său, dar a fost și ținta protestelor regulate ale fanilor Spurs, în special în sezonul trecut, relatează BBC.

„Sunt incredibil de mândru de munca pe care am depus-o împreună cu echipa executivă și toți angajații noștri”, a declarat Levy, care avea reputația în lumea fotbalului de a fi un manager abil și un negociator dur.

„Am transformat acest club într-o forță globală care concurează la cel mai înalt nivel. Mai mult decât atât, am construit o comunitate. Am avut norocul să lucrez cu unii dintre cei mai mari oameni din acest sport, de la echipa de la Lilywhite House și Hotspur Way până la toți jucătorii și managerii de-a lungul anilor. Doresc să mulțumesc tuturor fanilor care m-au susținut de-a lungul anilor. Nu a fost întotdeauna o călătorie ușoară, dar s-au înregistrat progrese semnificative. Voi continua să susțin cu pasiune acest club.”

Succesul european al echipei Tottenham din sezonul trecut a venit pe fondul unei campanii dificile în Premier League, în care echipa a terminat pe locul 17 sub conducerea lui Ange Postecoglou, care a fost demis în vară și înlocuit de Thomas Frank.

Decizie radicală a lui Tottenham: Drăgușin, OUT! Fundașul român nu va mai juca în cea mai tare competiție din lume
Decizie radicală a lui Tottenham: Drăgușin, OUT! Fundașul român nu va mai juca în cea mai tare competiție din lume
Clubul englez Tottenham Hotspur a făcut publică miercuri lista jucătorilor care vor putea evolua în faza grupei unice din Liga Campionilor în sezonul 2025-26. Fundașul român Radu Drăgușin...
Ianis Hagi, prezentat oficial: „Este a doua mea casă.” Va fi coleg cu un alt român
Ianis Hagi, prezentat oficial: „Este a doua mea casă.” Va fi coleg cu un alt român
Ianis Hagi a semnat un contract pe două sezoane cu Alanyaspor, a anunțat, joi, clubul turc în social media. „Turcia este a doua mea casă și abia aștept să încep aventura aici. Ne vedem...
#fotbal extern, #tottenham, #Radu Dragusin, #daniel levy , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
De nicaieri: a aflat ca mosteneste aproape un miliard de euro, de la un barbat pe care nu l-a vazut niciodata!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: l-ar fi parasit pe Lamine Yamal dupa doar 13 zile pentru marele rival!

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gafă de marcă în L’Equipe: „Echipa bulgară CFR Cluj”. Ardelenii, gata să aducă încă un francez de top, după Kurt Zouma
  2. Șoc la Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin: a demisionat după 25 de ani
  3. Surpriză în preliminariile Campionatului Mondial. Cine a reușit să o bată pe Germania
  4. Artista care va intona imnul României, la meciul cu Canada: „Un moment încărcat de emoție, pe care îl voi trăi alături de zeci de mii de suporteri”
  5. Decizie radicală a lui Tottenham: Drăgușin, OUT! Fundașul român nu va mai juca în cea mai tare competiție din lume
  6. Decizie de ultim moment luată de UEFA, înainte de meciul decisiv al echipei naționale
  7. Doi membri ai galeriei CSA Steaua, arestați după ce au tâlhărit doi fani ai FCSB. Incident violent chiar înaintea unui meci european
  8. UEFA a dictat o sancțiune drastică FCSB-ului, pentru rasism BREAKING NEWS
  9. Ianis Hagi, prezentat oficial: „Este a doua mea casă.” Va fi coleg cu un alt român
  10. Șoc la US Open: Swiatek e OUT. Revanșă după dublul 6-0 din finala Wimbledon