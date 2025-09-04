Decizie radicală a lui Tottenham: Drăgușin, OUT! Fundașul român nu va mai juca în cea mai tare competiție din lume

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 19:17
179 citiri
Decizie radicală a lui Tottenham: Drăgușin, OUT! Fundașul român nu va mai juca în cea mai tare competiție din lume
Clubul englez Tottenham Hotspur a făcut publică miercuri lista jucătorilor care vor putea evolua în faza grupei unice din Liga Campionilor în sezonul 2025-26. Fundașul român Radu Drăgușin nu figurează printre cei 25 de jucători.

Obligată să trimită la UEFA, până în ziua de 2 septembrie, lista celor 25 de jucători eligibili pentru meciurile din faza grupei unice a Ligii Campionilor, gruparea engleză Tottenham Hotspur a făcut publice numele fotbaliștilor aflați pe această listă. Aflat în plină recuperare după accidentare, fază care s-ar putea prelungi cu încă trei-patru săptămâni, Radu Drăgușin nu a fost trecut de londonezi printre cei 25 de jucători de pe lista predată la UEFA.

Alături de el, printre absenții importanți se mai numără mijlocașii Yves Bissouma și James Maddison, atacanții Mathys Tel și Dejan Kulusevski.

Lista A trimisă de Tottenham la UEFA cuprinde următorii jucători:

Portari: Guglielmo Vicario, Antonin Kinsky, Brandon Austin

Fundași: Kevin Danso, Destiny Udogie, Cristian Romero, Pedro Porro, Djed Spence, Ben Davies, Micky van de Ven;

Mijlocași: Joao Palhinha, Xavi Simons, Archie Gray, Lucas Bergvall, Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur;

Atacanți: Richarlison, Dominic Solanke, Mohammed Kudus, Brennan Johnson, Wilson Odobert, Randal Kolo Muani.

