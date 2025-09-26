Una dintre cele mai puternice federații din fotbalul mondial cere excluderea Israelului: „Am tăcut prea mult.”

Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 21:51
Una dintre cele mai puternice federații din fotbalul mondial cere excluderea Israelului: „Am tăcut prea mult."
Fanii naționalei din Israel. Foto: X / @VerminusM

Președintele Federației Turce de Fotbal, Ibrahim Haciosmanoglu, a expediat o scrisoare deschisă către FIFA, UEFA și către președinții asociațiilor naționale de fotbal, îndemnându-i să impună o interdicție Israelului în ceea ce privește participarea la competiții sportive, a relatat vineri presa turcă.

Solicitarea vine în contextul în care UEFA pare pregătită să organizeze un vot de urgență săptămâna viitoare privind suspendarea Israelului din turneele sale, federațiile naționale fiind supuse unor presiuni politice tot mai mari în urma apelurilor la acțiune.

„În ciuda faptului că se poziționează ca apărători ai valorilor civice și ai păcii, lumea sportului și instituțiile fotbalistice au rămas tăcute mult prea mult timp”, a scris Haciosmanoglu în scrisoare, potrivit agenției Anadolu.

„Ghidați de aceste valori, ne simțim obligați să ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la situația ilegală (și, mai important, complet inumană și inacceptabilă) pe care a creat-o statul Israel în Gaza și în zonele înconjurătoare.”

O Comisie de anchetă a ONU a emis un raport săptămâna aceasta, concluzionând că Israelul a comis genocid în timpul războiului din Gaza și a solicitat suspendarea sa din fotbalul internațional.

Israelul a negat comiterea de genocid și a descris raportul ca fiind scandalos.

„Situația a fost mult timp disperată, dar în ultimele zile a atins un nou nivel de urgență în urma intervențiilor diferitelor instituții”, a adăugat Haciosmanoglu.

Israelul a replicat, informând că ofensiva sa militară în Gaza nu este împotriva populației, ci împotriva grupării militante Hamas, ai cărei luptători au condus atacul din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, soldat cu 1.200 de morți, conform bilanțurilor israeliene.

Ofensiva israeliană a ucis peste 65.000 de oameni în Gaza, potrivit oficialilor palestinieni, și a provocat devastări și foamete pe scară largă.

„Nu avem niciun indiciu că ne confruntăm cu un astfel de act (suspendare UEFA)”, a declarat joi pentru Reuters un purtător de cuvânt al Asociației Israeliene de Fotbal, adăugând că echipa națională se concentrează pe viitoarele meciuri de calificare la Cupa Mondială.

Israelul concurează sub umbrela UEFA, fiind eliminat din Confederația Asiatică de Fotbal în 1974 printr-un vot, după ce mai multe țări au refuzat să joace împotriva sa.

În 1991, UEFA a permis echipei naționale a Israelului să participe în cadrul fotbalului european. Un an mai târziu, cluburile israeliene au început să apară în competițiile UEFA. Până în 1994, Israelului i s-a acordat statutul de membru cu drepturi depline al organizației, depășind statutul său anterior de asociat.

