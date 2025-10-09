Clubul din Turcia care vrea să-l aducă pe Gheorghe Hagi a vorbit despre negocieri: ”Este prima noastră variantă!”

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 15:54
Gică Hagi FOTO Facebook Gheorghe Hagi

Gică Hagi, liber de contract din vară, când a plecat de la Farul Constanța, ar putea reveni în Turcia, țară în care a scris istorie pentru Galatasaray.

Eyupspor, echipă pentru care evoluează Denis Drăguș, se interesează de „rege”. Fatih Kulaksiz, vicepreședintele lui Eyupspor, a vorbit despre noul antrenor al echipei. El spune

”Emre Belozoglu nu se află pe agenda noastră. Nu îl vom aduce în fruntea echipei. Lucrăm încă de la începutul săptămânii. Am evaluat mulți antrenori. În acest moment, prioritatea noastră este un antrenor străin. Eforturile noastre continuă. Ne dorim să clarificăm situația și să facem un anunț până la finalul săptămânii.

Au existat multe informații eronate în această privință. A fost necesară o explicație. Deși prima noastră opțiune nu este în mod categoric un antrenor străin, aceasta rămâne totuși preferința noastră.

Nu am avut nicio întâlnire cu Hagi. Este unul dintre numele legendare ale fotbalului din țara noastră. Probabilitatea unei întâlniri este redusă, dar în fotbal orice este posibil”, a spus Kulaksiz.

