Programul Universității Craiova, din Conference League. Când vine Mainz pe Ion Oblemenco. Dueluri cu Răzvan Marin și Bogdan Racovițan

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 30 August 2025, ora 22:19
219 citiri
U Craiova s-a calificat în Conference League FOTO Facebook U Craiova

Formaţia Universitatea Craiova şi-a aflat, vineri, adversarele din faza principală a Conference League, în urma tragerii la sorţi care a avut loc la Monaco. Printre adversare se numără două echipe cu români, Raków şi AEK Atena, pe care oltenii le vor înfrunta în deschiderea şi în încheierea grupei. La AEK este legitimat Răzvan Marin şi la Raków joacă Bogdan Racoviţan.

Potrivit clubului craiovean, primul meci al oltenilor este cel din deplasare cu Raków, la 2 octombrie, şi ultimul este cu AEK, la 18 decembrie.

Programul complet:

2 octombrie 2025, 21:00 – Raków Częstochowa – Universitatea Craiova

23 octombrie 2025, 21:00 – Universitatea Craiova - FC Noah

6 noiembrie 2025, 21:00 – SK Rapid – Universitatea Craiova

27 noiembrie 2025, 18:45 – Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05

11 decembrie 2025, 18:45 – Universitatea Craiova - AC Sparta Praga

18 decembrie 2025, 21:00 – AEK Atena – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova s-a calificat în premieră în faza principală a competiției de fotbal Conference League, după ce a învins echipa turcă Istanbul Bașakșehir cu scorul de 3-1 (2-1), joi...
Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League. Oltenii vor avea unii adversari accesibili, cum ar fi Noah sau Rapid Viena, dar și unele echipe tari, precum Mainz sau AEK...
