Antrenorul care l-a refuzat pe Gigi Becali a semnat cu noua lui echipă. Nivelul incredibil la care a ajuns

Valentin Iliev, antrenor ce a fost ofertat de Gigi Becali înainte de venirea lui Elias Charalambous la FCSB, și care a refuzat să vină la actuala campioană, a semnat cu o nouă echipă.

În timp ce FCSB a câștigat două titluri și a ajuns în optimile Europa League, cariera bulgarului a căzut drastic. După ce a refuzat să semneze cu FCSB, el a ajuns la CSKA 1948 Sofia. A stat 27 de meciuri pe banca acestei echipe.

Acum, el a semnat un contract cu CSKA Sofia 2, din a doua divizie din Bulgaria. Similaritatea de nume apare pentru că între CSKA Sofia și CSKA 1948 Sofia există o relație similară celei dintre FCSB și CSA Steaua.

”Valentin Iliev este noul antrenor principal al echipei a doua a CSKA. El a semnat contractul cu 'militarii' și va debuta oficial în următorul meci din liga a doua împotriva echipei Etar, pe 23 septembrie.

Din staff-ul lui Iliev fac parte antrenorul secund Lyuben Lyubenov și analistul Pavel Toshkov, în timp ce Ivaylo Ivanov va continua să fie antrenorul portarilor, iar Kostadin Dzhorgov va fi responsabil cu pregătirea fizică.

Valentin Iliev face parte dintr-o familie faimoasă a 'militarilor'. El este fiul fostului jucător și antrenor al lui CSKA, Iliya Valov, iar băiatul său, Teodor Ivanov, face parte în prezent din lotul primei echipe”, a anunțat CSKA Sofia pe site-ul oficial.

Valentin Iliev a fost antrenor secund în România, la Universitatea Craiova, între 2018 și 2019, sub comanda lui Devis Mangia și Corneliu Papură. El a fost și jucător în România: la FCU Craiova, între 2010 și 2011, la FCSB între 2011 și 2012 și la CSU Craiova între 2015 și 2016.

