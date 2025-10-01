Vicepreședintele FIFA a spus tot: când se va decide dacă Israel va fi exclusă sau nu din competiție

Naționala Israelului. Foto: X / @Israel

Participarea în continuare a Israelului la competițiile internaționale de fotbal trebuie să fie gestionată în primul rând de forul european UEFA, a declarat miercuri vicepreședintele FIFA, Victor Montagliani, potrivit Reuters.

UEFA urma să organizeze săptămâna aceasta un vot de urgență privind suspendarea Israelului din competițiile europene din cauza războiului din Gaza.

Cu toate acestea, presa britanică a relatat că forul continental a decis să amâne votul propus, în urma anunțării planului în 20 de puncte al președintelui american Donald Trump pentru încheierea războiului din regiune.

Israelul ocupă locul al treilea în Grupa I a calificărilor europene pentru Cupa Mondială de anul viitor. Miercuri, Amnesty International a trimis o scrisoare către FIFA și UEFA, solicitându-le să suspende Federația Israeliă de Fotbal.

Cu toate acestea, Montagliani, președintele federației de fotbal din America de Nord, America Centrală și Caraibe (CONCACAF), a declarat că decizia privind participarea Israelului revine UEFA.

„În primul rând, (Israelul) este membru al UEFA. La fel cum eu trebuie să tratez cu un membru din regiunea mea, indiferent de motiv... ei trebuie să se ocupe de asta”, a declarat Montagliani reporterilor la conferința Leaders dedicată afacerilor din domeniul sportului. „Și respect nu numai procesul lor, ci și orice decizie pe care o iau.”

Montagliani va participa joi la reuniunea Consiliului FIFA de la Zurich, unde problema participării Israelului nu se află pe ordinea de zi. Nu este pe ordinea de zi nici propunerea federației sud-americane CONMEBOL de a extinde Cupa Mondială din 2030 la 64 de echipe.

