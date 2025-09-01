A plecat de la Manchester United și a semnat cu o rivală din Premier League. A petrecut opt ani pe Old Trafford

Fundașul Victor Lindelöf, care era liber de contract după plecarea de la Manchester United la sfârșitul sezonului trecut, se alătură echipei Aston Villa.

Internaționalul suedez (71 de selecții), în vârstă de 31 de ani, a semnat un contract pe un sezon.

Un jucător experimentat și versatil în linia defensivă, Lindelöf a petrecut opt ani la Old Trafford, câștigând atât Cupa Ligii, cât și Cupa Angliei.

Anterior, el câștigase trofee cu Benfica în Portugalia, după ce își începuse cariera în Suedia, țara sa natală.

