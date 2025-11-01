Eroul din România - Austria, fantastic în Germania! Virgil Ghiță a marcat iar

Virgil Ghiță, sărbătorind golul victoriei cu Austria. Foto: Facebook / Echipa Natională de Fotbal a României

Jucătorul român Virgil Ghiţă a înscris vineri golul prin care echipa sa, Hannover, a încheiat la egalitate, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Elversberg, în etapa a 11-a din 2 Bundesliga

Gazdele au deschis scorul pe Ursapharm-Arena, prin Lukas Petkov, în minutul 22, iar oaspeţii au egalat pe finalul reprizei, în minutul 42, prin autogolul lui Florian Le Joncour. În minutul 80 portarul Noll (Hannover) a apărat un penalti executat de Petkov, faza a continuat şi Bambase Conte a readus gazdele în avantaj,.

Dar Virgil Ghiţă a reuşit să înscrie golul egalizator în minutul 85, şi Elversberg – Hannover a fost 2-2.

În ierarhia din 2 Bundesliga conduce Schalke, cu 24 de puncte, urmată de Elversberg, cu 23 de puncte, Paderborn, cu 23 de puncte, şi Hannover, care are 21 de puncte.

