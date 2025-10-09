Este oficial: Villareal - Barcelona va avea loc în afară Europei. „Catalanii” merg acasă la Lionel Messi

LaLiga a confirmat, miercuri, că meciul dintre Villarreal și FC Barcelona se va disputa pe stadionul Hard Rock din Miami, în data de 20 decembrie.

„Acest meci este un pas istoric care duce LaLiga și fotbalul spaniol la un nivel cu totul nou”, a declarat președintele ligii spaniole, Javier Tebas.

Tebas și liga au insistat de ceva timp pentru organizarea unui meci din sezonul regulat în străinătate, prima încercare având loc în 2018, cu un meci între Barcelona și Girona, dar ideea a fost respinsă după criticile unor jucători, fani și cluburi. Încercările ulterioare au eșuat, de asemenea, dar planul a avansat de data aceasta după ce UEFA și-a dat acordul luni, în ciuda opoziției grupurilor de fani de pe întreg continentul.

Forul european nu s-a opus planurilor ligii spaniole și ale ligii italiene, care dorește ca AC Milan să joace împotriva echipei Como în Australia la începutul anului viitor.

Federația Spaniolă de Fotbal, care sub administrațiile anterioare s-a opus cu tărie disputării meciurilor din campionat în străinătate, a dat și ea undă verde planurilor LaLiga pentru acest an.

„Așteptăm cu nerăbdare să ne reîntâlnim cu toți fanii noștri din Statele Unite și suntem recunoscători LaLiga pentru oportunitatea de a ne apropia de una dintre piețele strategice cheie ale clubului”, a declarat președintele Barcelonei, Joan Laporta. „Vizităm această țară de mulți ani și am simțit întotdeauna pasiunea pe care o inspiră FC Barcelona.”

