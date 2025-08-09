După 133 de ani, un club istoric al Europei dispare: „Tragedie”

Vitesse Arnhem s-a desființat. Foto: X / @MittaMeister

Instanţa civilă olandeză a respins vineri apelul înaintat de clubul olandez Vitesse Arnhem, care şi-a pierdut astfel statutul profesional şi va fi desfiinţat.

Clubul olandez Vitesse Arnhem, vechi de 133 de ani, a făcut un ultim apel în faţa instanţei civile după ce Asociaţia Olandeză de Fotbal (KNVB) i-a respins cererea de licenţă vinerea trecută. Dar instanţele olandeze au decis în favoarea Federaţiei, pecetluind soarta echipei Vitesse, spre disperarea suporterilor săi.

Reprezentanţi ai KNVB au declarat că gruparea a eludat şi a subminat sistemul de licenţiere timp de ani de zile şi a ratat numeroase oportunităţi de a-şi regulariza afacerile, inclusiv o datorie estimată la aproximativ 14 milioane de euro. Vitesse a fost primul club olandez care a avut acţionari străini în 2010, când omul de afaceri georgian Merab Jordania a cumpărat clubul, iar rusul Valeriy Oyf a devenit acţionar majoritar în 2018. Situaţia financiară a clubului s-a schimbat dramatic în urma sancţiunilor care au urmat invaziei Ucrainei de către Rusia, la începutul anului 2022.

Decizia luată de instanţa civilă înseamnă că meciul de sâmbătă, programat împotriva lui Almere City, va fi anulat, iar liga a doua olandeză se va disputa anul acesta cu 19 cluburi, în loc de 20.

Vitesse Arnhem va fi obligată să continue să funcţioneze ca un club de amatori sau să se desfiinţeze.

„Cel mai rău scenariu s-a adeverit. Este o tragedie pentru oraş, pentru fani, pentru Vitesse. Oraşul şi-a pierdut o mare parte din ADN-ul său”, a declarat Bob Roelofs, responsabil cu sportul în cadrul Primăriei oraşului Arnhem.

Mass-media olandeză a difuzat imagini cu ciocnirile din centrul oraşului Arnhem, în timp ce fanii se adunau pentru a-şi exprima nemulţumirea. Un jurnalist a fost pălmuit, a relatat ziarul Algemeen Dagblad, furia suporterilor fiind îndreptată împotriva reprezentanţilor presei.

Clubul, fondat în 1892, a fost sancţionat anul trecut şi retrogradat în liga a doua olandeză din cauza neregulilor financiare. Potrivit KNVB, acestea au inclus lipsa unui cont bancar, absenţa unui controlor de management şi incapacitatea de a furniza un buget clar şi definitiv.

