A impresionat în România - Austria, iar acum a marcat și la echipa de club. Săptămână perfectă pentru „tricolor” VIDEO

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 22:52
Vlad Dragomir. Foto: X / @AlexScoutRo

Jucătorul român Vlad Dragomir a înscris un gol vineri seara, în meciul pe care echipa sa, Pafos, l-a câştigat, pe teren propriu, scor 4-0, în faţa echipei Ethnikos Achnas.

Vlad Dragomir a fost rezervă la meciul pe care Pafos l-a disputat, pe propriul teren împotriva formaţiei Ethnikos Achnas. Antrenorul Juan Carlos Carcedo l-a introdus pe teren în minutul 81, când scorul era deja 2-0, după golurile înscrise de David Luiz (min. 17) şi Quina (min. 47).

Vlad a intrat în locul lui brazilianului David Luiz, fostul fundaş al lui Chelsea, PSG şi Arsenal, iar în minutul 85 a marcat al treilea gol al echipei sale.

Anderson Silva a stabilit scorul final, Pafos – Ethnikos 4-0. Pafos este lider în Cipru, cu 18 puncte. Ethnikos e a cincea, cu 11 puncte.

