Dinamo Kiev se gândește să renunțe la Blănuță, la doar două zile după transfer. Ședință de urgență, după mesajele pro-ruse ale atacantului BREAKING NEWS

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 18:29
389 citiri
Vladislav Blănuță. Foto: Facebook / FC Universitatea Cluj

Ihor Surkis, președintele clubului ucrainean Dinamo Kiev, a anunțat că va avea o discuție lămuritoare cu Vladislav Blănuță, noul transfer al grupării kievene, și, în funcție de rezultatele acesteia, va decide dacă fotbalistul româno-moldovean va rămâne la Dinamo Kiev sau transferul va fi anulat.

Unele materiale pro-ruse publicate de Vladislav Blănuță pe contul său de TikTok nu au rămas fără urmări. Ultrașii lui Dinamo Kiev au distribuit pe X și Telegram o fotografie în care portretul lui Blănuță a fost folosit ca țintă de tir.

Jucătorul a publicat, la rândul lui, un video în care transmite un mesaj către ucraineni: ˷ Dragi ucraineni și ucrainence. Sunt mândru că voi juca în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Glorie eroilor, glorie Ucrainei. Ucraina va câștiga", spune Blănuță, despre care clubul Dinamo Kiev a emis un comunicat în care se precizează că fotbalistul și-a recunoscut greșelile din trecut și le regretă.

Însă ultimul cuvânt în toată afacerea îl va avea patronul lui Dinamo Kiev, omul de afaceri ucrainean Ihor Surkis: ˷Să așteptăm și să-l ascultăm pe Blănuță. El încă n-a ajuns în Ucraina. Vom trage concluziile mai târziu. Trebuie să-i ascultăm părerea. Dacă reacția este adecvată, va juca pentru Dinamo Kiev. Dacă nu, nu va juca aici. Asta e decizia mea finală", a spus Surkis.

#fotbal extern, #Vladislav Blanuta, #dinamo kiev , #stiri fotbal
