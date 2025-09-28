Cum arată votul singurului român invitat de Balonul de Aur. Pe cine a ales Emanuel Roșu: Dembélé sau Yamal?

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 15:21
Ousmane Dembele FOTO X Balon DOr

Balonul de Aur din acest an a fost câștigat de Ousmane Dembélé, locul doi fiind ocupat de Lamine Yamal. Față de anii anteriori, de această dată discuțiile despre câștigător. Deși au existat și anumite voci care au criticat alegerea lui Dembélé, discuțiile nu au fost atât de aprinse precum cele de anul trecut.

Balonul de Aur este votat de 100 de jurnaliști din 100 de țări. Din România votează jurnalistul Emanuel Roșu. El și-a făcut public votul din acest an, spunând că l-a pus pe primul loc pe Ousmane Dembélé, dar pe locul doi l-a pus pe Lamine Yamal.

Clasamentul lui Emanuel Roșu

1. Dembélé (PSG)

2. Lamine Yamal (Barcelona)

3. Hakimi (PSG)

4. Nuno Mendes (PSG)

5. Raphinha (Barcelona)

6. Doue (PSG)

7. Vitinha (PSG)

8. Lewandowski (Barcelona)

9. Pedri (Barcelona)

10. Mbappé (Real Madrid)

Clasamentul Balonului de Aur 2025:

Locul 1: Ousmane Dembélé (Franța/PSG)

Locul 2: Lamine Yamal (Spania/Barcelona)

Locul 3: Vitinha (Portugalia/PSG)

Locul 4: Mohamed Salah (Egipt/Liverpool)

Locul 5: Raphinha (Brazilia/Barcelona)

Locul 6: Achraf Hakimi (Maroc/PSG)

Locul 7: Kylian Mbappé (Franța/Real Madrid)

Locul 8: Cole Palmer (Anglia/Chelsea)

Locul 9: Gianluigi Donnarumma (Italia/Manchester City)

Locul 10: Nuno Mendes (Portugalia/PSG)

Locul 11: Pedri (Spania/Barcelona)

Locul 12: Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)

Locul 13: Harry Kane (Anglia/Bayern München)

Locul 14: Desire Doue (Franța/PSG)

Locul 15: Viktor Gyökeres (Suedia/Arsenal)

Locul 16: Vinícius Júnior (Brazilia/Real Madrid)

Locul 17: Robert Lewandowski (Polonia/FC Barcelona)

Locul 18: Scott McTominay (Scoția/Napoli)

Locul 19: João Neves (Portugalia/PSG)

Locul 20: Lautaro Martínez (Argentina/Inter Milano)

Locul 21: Serhou Guirassy (Guineea/Dortmund)

Locul 22: Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)

Locul 23: Jude Bellingham (Anglia/Real Madrid)

Locul 24: Fabián Ruiz (Spania/PSG)

Locul 25: Denzel Dumfries (Olanda/Inter Milano)

Locul 26: Erling Haaland (Norvegia/Manchester City)

Locul 27: Declan Rice (Anglia/Arsenal)

Locul 28: Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool)

Locul 29: Florian Wirtz (Germania/Bayer Leverkusen)

Locul 30: Michael Olise (Franța/Bayern München)

