Ce se întâmplă cu antrenorul de doar 33 de ani din Anglia. Clubul tocmai a făcut anunțul

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 12:06
201 citiri
Ce se întâmplă cu antrenorul de doar 33 de ani din Anglia. Clubul tocmai a făcut anunțul
Will Still. Foto: X / @AlexanderBrkr

Clubul Southampton, care evoluează în Championship, l-a demis duminică pe antrenorul Will Still, după doar cinci luni de contract, ca urmare a unei serii de rezultate slabe.

Tehnicianul în vârstă de 33 de ani a trecut printr-o perioadă dificilă la clubul care a evoluat în Premier League în sezonul trecut, echipa acumulând doar 12 puncte din 13 meciuri şi ocupând locul 21 în clasament.

„Will este o persoană extraordinară, care a dat totul pentru a încerca să îmbunătăţească evoluţiile şi rezultatele”, a precizat Southampton într-un comunicat de presă. „În cele din urmă, acest proces a durat mai mult decât ne-am fi dorit. Considerăm că această schimbare ne oferă cea mai bună şansă de a redresa situaţia în acest sezon şi de a urca din nou în clasament.”

Antrenorul englez născut în Belgia a părăsit echipa Lens din Ligue 1 pentru a prelua conducerea echipei Southampton în luna mai.

Antrenorul echipei sub 21 de ani, Tonda Eckert, va ocupa funcţia de antrenor interimar la echipa mare, în timp ce clubul Southampton caută un înlocuitor permanent.

Incident șocant în Premier League: suporterii unei echipe, atacați cu un cuțit, din tren. Patronul unei echipe a intervenit
Incident șocant în Premier League: suporterii unei echipe, atacați cu un cuțit, din tren. Patronul unei echipe a intervenit
Proprietarul clubului Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, a promis sprijin financiar pentru fanii clubului din Premier League care au fost afectaţi de atacul dintr-un tren lângă Cambridge,...
Inter a avut emoții cu Verona, în Serie A. Ce a pățit Cristi Chivu în prelungiri
Inter a avut emoții cu Verona, în Serie A. Ce a pățit Cristi Chivu în prelungiri
Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu, a învins duminică, în deplasare, scor 2-1, formaţia Hellas Verona, în etapa a zecea din Serie A. Elevii lui Chivu au deschis scorul la Verona, prin...
#fotbal extern, #will still, #southampton , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Milionarul roman fugit din tara divorteaza, dupa 7 ani de casnicie. Ce avere are si unde se afla acum
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
E celebra si are milioane Euro, dar nu-si gaseste partener. Batjocorita dupa ce si-a facut cont pe o aplicatie de dating

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce se întâmplă cu antrenorul de doar 33 de ani din Anglia. Clubul tocmai a făcut anunțul
  2. Doliu în fotbalul românesc! A murit fostul mare atacant al Stelei și al echipei naționale! Era preferatul lui Emeric Ienei
  3. Decizie radicală luată de Mirel Rădoi la Craiova: ”Nu vor mai fi nici în lot”
  4. Incident șocant în Premier League: suporterii unei echipe, atacați cu un cuțit, din tren. Patronul unei echipe a intervenit
  5. Campionii mondiali la dans sportiv sunt din România!
  6. Schimbare de lider în clasamentul ATP! Ce s-a întâmplat după finala de la Paris
  7. Nelu Varga anunță "cea mai bună veste" pentru CFR Cluj! Totul se va întâmpla săptămâna aceasta
  8. Nelu Varga l-a desființat pe fostul antrenor de la CFR Cluj: "Un analfabet! Se ruga de mine să îl angajez"
  9. Gol după gol pentru fotbalistul român care joacă în străinătate
  10. A desființat Rapidul după meciul din Bănie: "Cea mai slabă echipă care a evoluat aici! Arbitrul a fost omul lor"