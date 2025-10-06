"Nu-mi retrag cuvintele!". Legenda lui Inter a analizat meciurile lui Chivu și a tras concluzia

Cristian Chivu FOTO Facebook AFC Ajax

După ce a fost umilită de PSG în finala Ligii Campionilor, pierdută cu 5-0, Inter s-a despărțit de Simone Inzaghi și a ales să mizeze, surprinzător, pe Cristian Chivu, un jucător istoric al echipei, membru al formației care câștiga Liga în 2010.

A fost însă o alegere surprinzătoare pentru că antrenorul român avea doar șase luni de experiență la seniori, la Parma. Cu toate acestea, Chivu devine din ce în ce mai convingător la Inter.

Cu opt victorii și un egal în 12 meciuri la Inter, Chivu devine tot mai apreciat. Mai mult, echipa are cinci victorii la rând și un golaveraj de 13-2, în acest interval. Christian Vieri, unul dintre cei mai emblematici jucători din istoria lui Inter, a vorbit laudativ despre antrenorul român.

"L-a luat pe Manuel Akanji, cel mai bun fundaș disponibil pe piață. Apoi au venit Sucic și Bonny. Inter a avut o campanie de transferuri grozavă. Nimeni în Italia nu joacă precum Inter. Își creează multe ocazii și toată lumea marchează.

Federico Dimarco are niște centrări care mă fac să o iau razna. I-am spus și lui personal, mă înnebunește. De asta îl las să îmi poarte numărul 32.

Interului îi lipseau obrăznicia și agresivitatea, iar noul antrenor a reușit să le aducă. Directorii au făcut foarte bine că au riscat cu un antrenor tânăr și fără experiență. Când am zis că Inter are cel mai bun lot, m-au acuzat că sunt interist.

Dar, chiar și când Inter va pierde, nu mă voi răzgândi. Nimeni nu joacă precum Inter, o echipă ofensivă în care marchează și fundașii, și mijlocașii, și atacanții.

Chiar dacă Inter nu va câștiga titlul sezonul ăsta și dacă va începe să piardă, potențialul ei rămâne zdrobitor. Nu-mi retrag cuvintele la prima înfrângere, cu siguranță", a spus Vieri, conform fcinternews.it.

