Șoc în Anglia! Antrenorul care a câștigat Premier League cu Liverpool a murit la doar 47 de ani

Șoc în Anglia! Antrenorul care a câștigat Premier League cu Liverpool a murit la doar 47 de ani
Matt Beard a câștigat titlul cu Liverpool. Foto: X / @JHAYSMEDIAGLOB

Antrenorul englez Matt Beard a decedat sâmbătă, la vârsta de 47 de ani. El a fost la cârma mai multor cluburi din Women's Super League (Campionatul Angliei feminin), precum Liverpool (2012-2015 și 2021-2025), pe care l-a condus la titlu în 2013 și 2014, punând capăt dominației formației Arsenal din acea perioadă.

În 2021, s-a întors la clubul de pe Mersey pentru a readuce echipa în prima divizie.

Beard a antrenat West Ham United, Chelsea, Boston Breakers, Millwall, Bristol City și Burnley, unde a demisionat în această vară, după doar două meciuri. Omagiile s-au înmulțit pe rețelele de socializare, precum cel al echipei Reds: „Matt nu a fost doar un antrenor extrem de dedicat și performant, ci și o persoană cu o integritate reală și o mare căldură, pe care toți cei cu care a lucrat la club o vor aminti întotdeauna cu sinceră afecțiune”.

Soția sa, Deb, a scris și ea pe rețelele sociale: „Cu imensă tristețe anunțăm că frumosul nostru Matthews Beard a decedat în această seară (sâmbătă) la ora 19:28. A fost un soț, un tată, un fiu, un frate și un unchi iubitor. A fost un om extraordinar și atent, iubit de toți cei care au avut plăcerea să-l cunoască.”

WSL a anunțat duminică că cluburile din primele două divizii vor ține un minut de reculegere înainte de începerea meciurilor, în memoria lui Beard.

