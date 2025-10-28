Meci tare pentru naționala de fotbal a României. Ce am făcut cu Ucraina

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 22:31
62 citiri
Meci tare pentru naționala de fotbal a României. Ce am făcut cu Ucraina
Naționala de fotbal feminin FOTO FRF

Naționala feminină de fotbal a României a terminat la egalitate cu formația Ucrainei, 1-1 (0-0), marți seara, pe Stadionul Concordia din Chiajna, într-un meci amical.

Ucraina, aflată pe locul 34 în clasamentul FIFA, a deschis scorul prin căpitanul Liubov Șmatko (80), cu o lovitură de cap. România, care ocupă locul 51 în ierarhia mondială, a egalat la scurt timp, prin Carmen Marcu (83), tot cu o lovitură de cap, la centrarea perfectă a Teodorei Nicoară.

Cristina Carp a avut două ocazii bună (45+1, 61), dar de fiecare dată portarul Katerina Boklaci a respins.

Oaspetele au avut și ele ocazii notabile, prin Olga Ovdiciuk (54) și Nicole Kozlova (57), dar Andreea Părăluță s-a remarcat de fiecare dată.

Selecționerul Passimo Pedrazzini a aliniat echipa: Andreea Părăluță (Sara Câmpean, 73) - Teodora Nicoară, Ana Maria Stanciu, Maria Ficzay (căpitan), Erika Gered - Andrea Herczeg (Cristina Botojel, 64), Olga Iordăchiuși, Mihaela Ciolacu (Anita Antal, 85) - Ioana Stancu (Bianca Ienovan, 64), Cristina Carp (Carmen Marcu, 74), Ioana Bălăceanu (Ana Vlădulescu 85).

#fotbal feminin, #Romania, #Ucraina , #nationala feminina
