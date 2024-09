Suma uriașă adusă de concertele de pe un stadion important al Europei economiei locale

Concertele care au avut loc la arena Anfield în ultimii cinci ani - inclusiv cele susţinute de Taylor Swift şi The Rolling Stones - au contribuit la stimularea economiei locale cu peste 31 de milioane de lire sterline şi au oferit mii de locuri de muncă pentru localnici.

Un nou raport, elaborat de Turley Economics, dezvăluie amploarea beneficiului financiar pentru economia locală al faptului că vedete de renume mondial au cântat în faţa a sute de mii de oameni pe Anfield.

Chiar săptămâna trecută, clubul a anunţat cea mai recentă vedetă mondială care va cânta pe Anfield, favorita fanilor Dua Lipa urmând să urce pe scenă vara viitoare.

Din 2019, un total de şapte artişti au susţinut 11 concerte pe Anfield, cu aproape o jumătate de milion de oameni care au vizitat Anfield şi 31,3 milioane de lire sterline pompate în economia locală.

Jumătate dintre aceşti vizitatori au trecut prin turnichetele de pe Anfield doar în această vară, cu trei nopţi de mare succes ale lui Taylor Swift ca parte a turneului său mondial Eras şi două nopţi de Summer Carnival 2024 al lui P!nk.

În anii precedenţi, Anfield i-a găzduit pe Bon Jovi, Take That, Elton John şi The Eagles, fiecare concert aducând oportunităţi suplimentare de angajare, pentru fiecare fiind nevoie de un minim de 1 450 de angajaţi. Optzeci şi cinci la sută dintre persoanele angajate pentru concertele de pe Anfield proveneau din oraşul Liverpool şi mai mult de jumătate (55 la sută) aveau sub 30 de ani.

Din cauza restricţiilor COVID-19, nu au existat concerte pe Anfield nici în 2020, nici în 2021, în timp ce 2023 a fost, de asemenea, exclus ca urmare a extinderii tribunei Anfield Road, care a crescut capacitatea la aproximativ 61 000.

Ben Latty, directorul comercial al Liverpool FC, a declarat: „Suntem încântaţi să ne jucăm rolul în stimularea economiei locale şi furnizarea de locuri de muncă locale prin organizarea de concerte la Anfield. Anfield a atras cele mai mari vedete de pe planetă, inclusiv trei concerte ale lui Taylor Swift, şi suntem foarte mândri de succesele pe care le-am avut până acum. Am avut un feedback incredibil din partea celor care au participat la concerte, a promotorilor şi a locuitorilor din zonă deopotrivă. Suntem încântaţi să o anunţăm recent pe Dua Lipa şi lucrăm din greu pentru a aduce mai multe spectacole de clasă mondială pe Anfield în 2025.”

Consilierul Harry Doyle, membru al Consiliului Municipal Liverpool pentru cultură, a declarat: „Reamenajarea stadionului Anfield a fost un succes uriaş pentru club - şi pentru oraş. Faptul că acest loc iconic se dublează acum ca un loc de concerte mondial în fiecare vară a fost un impuls extraordinar pentru economia noastră. Calitatea actelor pe care clubul de fotbal a reuşit să le atragă în mod regulat pune Liverpool şi sub un reflector fantastic, aşa cum am văzut cu toţii când Taylor Swift a venit să cânte, şi aşteptăm cu nerăbdare să auzim mai multe anunţuri majore pentru anul viitor.”

