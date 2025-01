FCU Craiova va avea un nou acționar principal! Chiar Adrian Mititelu a făcut public numele lui

Adrian Mititelu a anunțat că vrea să plece de la FCU Craiova în viitorul apropiat. Omul de afaceri spune că vrea să mai fie principalul acționar al oltenilor timp de doi ani.

Mai apoi, vrea să îi lase echipa fiului său, Adrian Mititelu Junior, cel care a mai gestionat clubul în perioada în care tatăl său a fost în închisoare.

Între cei doi a existat un conflict în primăvară, care a dus la dorința lui Junior de a face un pas în spate de la echipă. Atunci, el a criticat public politicile tatălui lui.

”Adiță a fost dezinformat atunci, unii din club erau preocupați să-i spună vrute și nevrute. Eu am lipsit un an și jumătate, iar în perioada aceea, unii s-au simțit mai bine cu Adiță, fiind mai liberi, făceau ce voiau. După ce m-am întors și am impus un alt regim, acei băieți i-au spus lui Adiță ce e bine și ce e rău. Pe acest fond, Adiță i-a crezut. Apoi s-a convins.

Adiță este foarte implicat și sunt sigur că în viitorul apropiat se va ocupa de club. Mai are nevoie de timp, un an-doi, să se maturizeze. Este încă tânăr, are doar 27 de ani. Vede lucrurile diferit față de mine.

A avut șansa să se formeze ca om în alte vremuri, are o altă mentalitate. Totuși, în fotbal trebuie să fii dedicat 100%, altfel nu ai nicio șansă. Nu poți conduce echipa de la București. Dacă nu ești prezent zilnic să vezi ce se întâmplă, nu ai cum să reușești.

Când Adiță va dori să se implice cu adevărat, sunt sigur că va face lucrurile mult mai bine decât mine. A învățat din greșeli, dar, repet, trebuie să fie prezent zilnic la club. Eu nu mă mai văd implicat decât cel mult doi ani.

Aștept ca Adiță să se maturizeze și să se sature de plimbări, ca să nu spun altceva, și să se concentreze pe fotbal. Acum, cu autostrada Craiova-București, ajunge și mai repede acasă”, a declarat Adrian Mititelu, citat de gsp.ro.

