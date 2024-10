Răsturnare de situație la Craiova. Decizia luată de Adrian Mititelu, la o zi după ce a anunțat despărțirea de antrenorul echipei

Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova, a clarificat situația echipei sale. Asta după ce ieri a anunțat că Marius Croitoru nu va mai fi antrenorul principal al echipei.

Patronul oltenilor susține că Marius Croitoru va rămâne pe banca echipei, în ciuda rezultatelor sub așteptări. Spune că acesta nu a mai vrut să plece, iar el a concluzionat că problema mare a echipei era la capitolul fizic, alegând astfel să aducă doi preparatori fizici.

”Nu o să mai plece. Am depășit momentul. Era și el sub influența rezultatului și a jocului prost. A fost o decizie luată la cald. Au fost reproșuri... Când pierzi 0-3 acasă nu e ușor de digerat. Și eu eram supărat. Era un rezultat pe care nu-l anticipam.

L-am văzut a doua zi că îi părea rău, am început și eu să... Noi oricum suntem într-un proces în care analizăm ce s-a întâmplat cu echipa pentru că de 6 luni ne prăbușim. Indiferent de antrenori. Echipa nu s-a oprit, deși aveam un lot bun, cu jucători pe care lumea îi aprecia. Până la urmă am elucidat situația, dar acum e prea târziu. Sper să oprim căderea, începând de azi. Vrem să ne stabilizăm și să urcăm în clasament, ca să salvăm anul. Am pierdut o perioadă bună, ne-am îndepărtat de primul loc. Dar nu înseamnă că nu avem șanse să revenim.

L-am convins pe Croitoru să rămână. L-am îmbărbătat. Mie îmi place de el și de cum a muncit. Chiar dacă ne-am certat în trecut, eu îl apreciez. E foarte implicat, dar având în vedere presiunea pusă pe el și lipsa de rezultate din ultima perioadă, a căpătat o neîncredere. Eu nu rezolvam nimic dacă pleca Marius”, a spus Mititelu, pentru GSP.

Prepeliță, sacrificat

Adrian Mititelu a confirmat că a avut o discuție cu Andrei Prepeliță, pentru a prelua postul de antrenor, însă a renunțat la idee, mizând în continuare pe Croitoru.

”A fost o discuție de principiu. Dar nu a fost o chestie clar. Eram și eu între și între. Dar am decis să-i dau încredere lui Croitoru și să dăm un restart echipei”, a mai spus Mititelu.

Ads