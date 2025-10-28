Adrian Mutu, îngrozit de ceea ce a văzut în Liga 1: „Dezastru. Ca la liga a sasea”

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 13:08
Adrian Mutu, antrenor Petrolul Foto: Hepta

Adrian Mutu a avut mai multe aventuri la echipe din Liga 1, ultima fiind la Petrolul Ploiești. Antrenorul care, în cariera de jucător, a jucat la echipe mari din Anglia, Italia sau Franța, fiind obișnuit cu baze de antrenament de cel mai înalt nivel.

„Briliantul” spune că în România condițiile de antrenament sunt foarte proaste, cu excepția a câteva echipe. Spre exemplu, CFR Cluj de antrenează acolo unde se pregătesc și echipele din a șasea divizie.

„Hai să vedem ce se întâmplă în Liga 1. Sunt 3 echipe care au propria bază, restul - zero! Nu au identitate! Zi-mi baza de antrenament a lui Dinamo. O să zici Săftica. OK. La Craiova - cum se numește baza? Au o bază, da, dar e închiriată, e a Primăriei, nu e baza lor. Așa știam eu, sper să nu mă înșel.

Petrolul (n.r. - râde)?! FCSB are bază, Rapid are două baze top. Sepsi are o bază, dar e în Liga a 2-a acum. Restul? Ați fost afară să vezi ce baze au ăia?! Dar nu de acum, de când eram noi mici.

Petrolul nu are bază de antrenament de ani de zile. Nu au un teren de antrenament! Eu mă antrenam pe la Crângului, care acum nu mai există. Ca antrenor am fost pe la Teleajen, pe la naiba... dacă vezi condițiile, te ia durerea de cap! Când le-am zis să ne antrenăm la Buftea, trebuia să plătești, nu se putea...

La CFR Cluj, cea mai titrată echipă din ultimii ani, te duci cu autocarul la un teren unde se antrenează și Liga a 3-a, și Liga a 6-a, și copiii. Dezastru! CFR Cluj!”, a declarat Mutu, pentru Gazeta Sporturilor.

