Adrian Mutu, înapoi în Liga 1. Clubul care vrea să îl aducă pe „Briliant”, alături de un președinte celebru

Adrian Mutu ar putea reveni în Liga 1, la mai puțin de un an de la despărțirea de CFR Cluj. Este dorit de Hermannstadt, iar ”Briliantul” spune că în iarnă ar putea accepta să preia o echipă.

Nu a discutat cu cei de la Hermannstadt, dar admite că ar putea ajunge antrenorul echipei, mai ales dacă Daniel Niculae va semna pe postul de președinte. Cei doi au colaborat la Rapid.

„Nu am vorbit cu cei de la Hermannstadt. Probabil a apărut că ei sunt în discuții cu Daniel Nicolae, cu care eu am lucrat foarte bine… probabil de aceea. Nu neg faptul că, dacă acum 2, 3 luni am spus nu… probabil dacă Nicolae s-ar duce acolo ceva, ceva se întâmplă în bine.

Atunci aș putea să mă gândesc pentru că, dacă lucrurile se schimbă în bine, de ce nu? Aici este o chestie de stabilitate. Este un risc, dar aceasta este cariera noastră a antrenorilor.

Este o echipă care a stat la mijlocul clasamentului, a bătut la ușile play-off-ului.Și la CFR Cluj era riscul pentru că acolo tot timpul trebuie luat campionatul… Dacă te uiți pe partea pozitivă, în cariera de antrenor trebuie să își asumi și astfel de riscuri.

Nu joacă rău, am văzut și meciul cu Rapid. Cred că lucrurile ar fi stat diferit dacă nu rămâneau în 10. Din iarnă aș prelua, vorbesc în general, orice echipă”, a spus Adrian Mutu la Fanatik.

Interesul pentru Adrian Mutu vine în contextul în care rezultatele echipei sunt din ce în ce mai slabe, iar Marius Măldărășanu ar putea pleca.

