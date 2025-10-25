„L-am dat afară din echipă pentru că paria!”. Mutu, dezvăluiri explozive despre fotbalistul ce joacă acum în Liga 1

Adrian Mutu a povestit public cum a exclus un jucător de la echipa pe care o antrena după ce a aflat că acesta joacă la pariuri. Este vorba despre Cosmin Achim, jucător care joacă acum la Metaloglobus.

Concret, atunci când era la FC Voluntari, în 2018, Mutu a aflat că acesta pariază. Ulterior, în 2023, Achim chiar a fost prins că pariază de Comisia de Integritate a FRF, fiind „sifonat” chiar de fosta prietenă. A fost suspendat un an, dar și amendat cu 150.000 de lei. După suspendare, el a jucat la ACS Sport Team și Agricola Borcea, iar acum e la Metaloglobus.

Mutu a vorbit despre relația avută cu acesta.

„Cu infuzia asta mare de străini, s-a pierdut puțin talentul românesc. Mulți preferă să ia un jucător de afară, pentru că românul mai face și figuri, are pretenția să-și ia banii. La noi nimeni nu vorbește despre situația financiară precară. La 85% din echipele din România nimeni nu vorbește!

De exemplu, eu abia ce am luat ultimii bani de la Petrolul. Și trebuia să mi-i dea într-o lună! Dar eu am masa pusă acasă, îi mulțumesc lui Dumnezeu! Dar ăia care muncesc zi de zi pentru masa aia, iar tu nu le dai banii 3-4-5 luni, ce fac?! Se împrumută. Merg din datorii în datorii. Ce să facă?

După aia te gândești că joacă si la pariuri... Au fost cazuri, eu am anunțat clubul și l-am dat afară. Este vorba despre domnul Achim. Se știe cazul lui, e public. Pe atunci, eu doar îl bănuiam. Ulterior, s-a dovedit ce am zis”, a declarat Adrian Mutu, în podcastul Gazetei Sporturilor.

