„L-am dat afară din echipă pentru că paria!”. Mutu, dezvăluiri explozive despre fotbalistul ce joacă acum în Liga 1

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 16:38
766 citiri
„L-am dat afară din echipă pentru că paria!”. Mutu, dezvăluiri explozive despre fotbalistul ce joacă acum în Liga 1
Adrian Mutu, antrenor Petrolul Foto: Hepta

Adrian Mutu a povestit public cum a exclus un jucător de la echipa pe care o antrena după ce a aflat că acesta joacă la pariuri. Este vorba despre Cosmin Achim, jucător care joacă acum la Metaloglobus.

Concret, atunci când era la FC Voluntari, în 2018, Mutu a aflat că acesta pariază. Ulterior, în 2023, Achim chiar a fost prins că pariază de Comisia de Integritate a FRF, fiind „sifonat” chiar de fosta prietenă. A fost suspendat un an, dar și amendat cu 150.000 de lei. După suspendare, el a jucat la ACS Sport Team și Agricola Borcea, iar acum e la Metaloglobus.

Mutu a vorbit despre relația avută cu acesta.

„Cu infuzia asta mare de străini, s-a pierdut puțin talentul românesc. Mulți preferă să ia un jucător de afară, pentru că românul mai face și figuri, are pretenția să-și ia banii. La noi nimeni nu vorbește despre situația financiară precară. La 85% din echipele din România nimeni nu vorbește!

De exemplu, eu abia ce am luat ultimii bani de la Petrolul. Și trebuia să mi-i dea într-o lună! Dar eu am masa pusă acasă, îi mulțumesc lui Dumnezeu! Dar ăia care muncesc zi de zi pentru masa aia, iar tu nu le dai banii 3-4-5 luni, ce fac?! Se împrumută. Merg din datorii în datorii. Ce să facă?

După aia te gândești că joacă si la pariuri... Au fost cazuri, eu am anunțat clubul și l-am dat afară. Este vorba despre domnul Achim. Se știe cazul lui, e public. Pe atunci, eu doar îl bănuiam. Ulterior, s-a dovedit ce am zis”, a declarat Adrian Mutu, în podcastul Gazetei Sporturilor.

Mutu "a executat" fotbalistul pe care l-a prins că joacă la pariuri. Fosta iubită "l-a trădat"
Mutu "a executat" fotbalistul pe care l-a prins că joacă la pariuri. Fosta iubită "l-a trădat"
Adrian Mutu a exclus din lot un jucător pe care îl bănuia că se implică în activități de pariuri sportive. Totul s-a întâmplat la FC Voluntari, prima echipă din cariera de antrenor a...
S-a terminat FC Argeș - Dinamo. Două goluri au decis meciul
S-a terminat FC Argeș - Dinamo. Două goluri au decis meciul
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 14-a din Superligă. Alexandru Musi a înscris în minutul 5, dar...
#fotbal intern, #Adrian Mutu, #cosmin achim, #pariuri , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura primita de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ce a facut sotul "celei mai frumoase femei din Romania" cand a vazut ca unii colegi intorc capul dupa ea: "Nu-i convine"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „L-am dat afară din echipă pentru că paria!”. Mutu, dezvăluiri explozive despre fotbalistul ce joacă acum în Liga 1
  2. Simona Halep a primit lovitura: a pierdut 18 milioane de dolari
  3. Performanță de senzație. Un român joacă finala la Turneul Campionilor
  4. Italienii l-au văzut pe Chivu și au observat imediat: ”S-a târăt ca o cârpă”
  5. ”Furată” din nou? Sabrina Voinea nu-și explică locul ocupat la Mondiale: ”Patru? De ce?”
  6. Eșec neașteptat pentru jucătoarea din România. Cât de aproape a fost de semifinale
  7. Rezultate din Liga a doua: Corvinul, neînvinsă de 11 etape! Victorie și pentru Steaua
  8. Dramatic! Sabrina Voinea era prima favorită la aur la Mondialul de gimnastică. Ce s-a întâmplat în finală
  9. Crește presiunea pe Mircea Lucescu la națională: ”Nu suntem leproși!”
  10. Ratare pentru Sabrina Voinea în prima finală a zilei la Mondiale. Urmează marea încercare pentru aur