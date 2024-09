Adrian Petre, atacant care a revenit asupra deciziei de retragere, a făcut dezvăluiri incredibile despre fostul său club, FCSB. El susține că, înainte de meciurile în care juca titular, era informat că va ieși de pe teren la pauză.

”Ştiam dinainte că ies de la pauză la FCSB, dinainte de meci. Veneau şi îmi spuneau că ies la pauză. Nu conta că dau gol, nu, eu ies la pauză. Acolo mi-am pierdut plăcerea de a mă antrena", a spus Adi Petre, în dialog cu Cătălin Oprișan.

De asemenea, Petre a povestit un moment în care FCSB risca să piardă meciul tur din semifinalele Cupei României din 2020 cu 3-0, la masa verde. Înainte de retur, Gigi Becali a promis prime de 5000 de euro pentru fiecare gol, după ce echipa ajunge la trei goluri diferență.

"(n.r. - Dinamo - FCSB 3-0, în iunie 2020, manşa tur a semifinalei Cupei României) În meciul tur câştigasem cu 3-0, dar apăruse o ştire cum că am putea pierde noi meciul retur la masa verde, pentru că a fost folosit un jucător şi nu ar fi trebuit, pe Vlad.

Înainte de meci am zis că trebuie să câştigăm cu peste 3-0, că dacă ei câştigă cu 3-0 noi măcar să le dăm 4-0 şi a venit domnul Becali în vestiar înainte de meci şi a zis << Aveţi 5.000 de euro de căciulă pentru fiecare gol peste 3-0, 5.000 golul al patrulea, golul al cincilea 5.000. Câte goluri daţi atât aveţi de căciulă, ca să fim noi siguri >> Şi am dat gol în secunda 50 şi am zis că-i rupem, dăm şapte, opt goluri şi aşa a rămas 1-0. Până la urmă ne-am calificat, că nu a fost problema”, a mai spus Adrian Petre.

