Incredibil! Cu ce echipă a semnat atacantul pe care FCSB plătea o avere. Are doar 27 de ani și era una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc

În 2020, FCSB plătea aproape un milion de euro pentru Adrian Petre, pe care îl transfera din Danemarca, de la Esbjerg. În acel moment, el era văzut drept unul dintre marile talente ale fotbalului românesc.

El era un jucător de bază în naționala U21, pentru care a marcat de cinci ori în 18 meciuri. A făcut parte din generația care a jucat semifinala campionatului european.

Câțiva ani mai târziu, cariera lui este pe un trend total descendent. A mai jucat în Italia, Grecia, respectiv la Farul, UTA, Hermannstadt, Tunari și Chiajna, dar fără să impresioneze. Acum a semnat cu CS Păulești, din a treia divizie.

„În momentul acesta, Adi Petre a semnat un contract cu CS Păulești. Contractul este mai mult legat de revenirea lui medicală. A avut niște probleme și nu a putut juca la nivelul la care își dorea. Am decis să ne ajutăm reciproc. Vreau să promovăm în Liga 2.

Adi este bine, marchează goluri în partidele amicale. Clar, este peste nivelul din Liga 3. Are niște probleme la spate, o mică hernie de disc. Problemele sale au fost tratate superficial, iar acum este sub un tratament și este pe drumul cel bun.

Eu zic că o să vedem un alt Adrian Petre în acest sezon. El are nevoie de încredere. Trebuie să fie susținut. Este o vârstă perfectă pentru el, pentru a-și da seama de greșelile pe care le-a făcut. Are liniște aici, are de toate", a spus patronul clubului CS Păulești, Claudiu Blaga, potrivit digisport.ro.

