Musi, după ce i-a dat gol FCSB-ului și i-a adus lui Dinamo victoria în derby: „Mă simt fotbalist”

Atacantul Alexandru Musi a declarat, sâmbătă seară, că la Dinamo este un grup unit, iar jucătorii au dat totul la meciul cu FCSB, scor 4-3, din Superliga.

„Mă bucur că am reușit să obținem prima victorie. Noi avem un grup unit, suntem ca o familie și am dat totul pentru victorie. Am fost mereu profesionist și când am intrat pe teren, mereu mi-am făcut treaba. Când stadionul îmi strigă numele, mă simt fotbalist, sper să le răsplătesc încrederea fanilor”, a declarat Musi.

Echipa bucureșteană Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-3, formația campioană, FCSB, în etapa a patra din Superligă, după un meci cu patru penalty-uri transformate.

Dinamo bifează prima victorie în campionat împotriva FCSB, scor 4-3, după cinci ani și zece înfrângeri consecutive.

