„Simțeam o supărare, nu mai aveam chef să mă antrenez.” Musi a explicat de ce a decis să plece de la FCSB

Alexandru Musi FOTO Facebook Dinamo

Alexandru Musi a plecat în această vară de la FCSB și a semnat cu Dinamo. Mutarea a fost una spectaculoasă, dar și surprinzătoare, mai ales că acesta era văzut drept un jucător important pentru viitorul fotbalului românesc.

Fotbalistul spune că, pentru că juca puțin, a ajuns să se simtă supărat. De asta a decis să plece de la FCSB.

„Simțeam așa, ca o supărare, dar nu puteam să spun că este supărare de asta, să mă distrugă, că nu mai am chef să mă antrenez. Simțeam o supărare ca orice jucător, dar… Mereu am încercat să rămân pozitiv, m-am dus la antrenament, m-am antrenat suplimentar cu preparatorul, am rămas focusat pe treaba mea și mi-am așteptat șansa.

(n.r. – Când a luat decizia să plece de la FCSB) Păi, când nu joci… Ca orice jucător, când nu joacă, ce trebuie să facă? Părerea mea este că trebuie să plece să joace și să prindă minute, să prindă încredere, să fie într-un mediu care îl ajută să se dezvolte.

Încerci să te duci să prinzi iar încrederea aceea, să joci. Când nu joci, nu ești bine nici fizic, nici mental și chestiile astea pot distruge un jucător tânăr. (n.r. – Ce simțea când mergea acasă și nu juca deloc la FCSB) Cu siguranță nu te simțeai bine când te duceai acasă și știai că ai jucat 5 minute sau n-ai jucat deloc.

A 2-a zi te trezeai, te duceai la antrenament, tot așa cum am spus-o, trebuia să rămâi focusat pe treaba ta, să-ți aștepți șansa și eu zic că, odată și odată, cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă muncești, șansa ți se dă și trebuie doar să profiți de ea”, a spus Alexandru Musi la Fanatik.

